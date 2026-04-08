En vivo: el oficialismo en Diputados cree que ya tiene los votos para modificar la Ley de Glaciares

Con las balas por el escándalo patrimonial de Manuel Adorni picándole cerca, el oficialismo intentará anotarse un triunfo con la sanción definitiva en la Cámara de Diputados de los cambios pro minería a la Ley de Glaciares, con el objetivo de recuperar el centro del ring y empezar a dejar atrás el mal momento que lo aqueja desde el punto de vista de la opinión pública.

Los números para la votación inyectan plena confianza, y hasta un diputado opositor con el que la Agencia Noticias Argentinas entabló diálogo estimó que el oficialismo, junto a sus circunstanciales aliados -que incluyen a diputados peronistas de provincias cordilleranas- “llegará a los 140 votos”.

De cara a la sesión -prevista para este miércoles desde las 15.00- La Libertad Avanza cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, pero además sumará un puñado de votos de Unión por la Patria y de Provincias Unidas.

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Así lo refleja el dictamen de mayoría con el que el oficialismo y sus socios se alzaron este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales, en tanto que la oposición firmó dictámenes de rechazo.

A raíz del pronóstico adverso respecto al proyecto de Glaciares, la líbido opositora estará puesta en la primera parte de la sesión, ya que la idea es inundar el recinto de expresiones políticas contra Adorni.

Cada día que pasa, van apareciendo nuevos elementos que complican el devenir judicial del vocero y jefe de Gabinete, quien se aferra al cargo únicamente por el apoyo de la cúpula gubernamental, que por ahora se sostiene.

Sin embargo, este respaldo sobreactuado no es gratuito y la Casa Rosada no está pudiendo sacar el espinoso tema Adorni de los reflectores de la opinión pública.

Consciente del daño en términos de imagen y credibilidad que el escándalo del jefe de Gabinete le está infligiendo al Gobierno, la oposición busca hacer más leña del árbol caído y va a convertir el recinto en un “pelotón de fusilamiento”.

“Adorni tiene que venir acá el 29 de abril pero no sé si llega. Es una mochila de plomo para el Gobierno. En algún momento Milei debería darse cuenta que no puede sostener más a un tipo que no pudo ni siquiera afanar con disimulo”, planteó un diputado opositor al que la Agencia NA tuvo acceso.

Más allá de las cuestiones de privilegio, que descargarán artillería pesada contra el vocero y ministro coordinador, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y un sector de Provincias Unidas va a pedir el emplazamiento de la comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el oficialista Nicolás Mayoraz, para que se trate a la brevedad los pedidos de interpelación contra el funcionario.

También la oposición va a pedir el emplazamiento de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto para que se aborden los proyectos para declarar la neutralidad argentina en la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán.

Sobre el posicionamiento argentino en esta escalada bélica, que sacudió el tablero geopolítico internacional y que tiene en vilo a la economía global, existen proyectos presentados por Eduardo Valdés, Juan Marino y Esteban Paulón, entre otros.

Otro asunto que la oposición agitará en el recinto para lastimar al Gobierno tiene que ver con los créditos hipotecarios a tasa preferencial otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.

Qué dice el proyecto de reforma

El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que en teoría no cumplen con una función hídrica fehaciente.

Luego de su aprobación exprés en el Senado, la Cámara de Diputados desarrolló un cronograma de trabajo en comisiones que incluyó un discutido formato de audiencia pública dividido en dos fechas que receptó opiniones a favor y en contra de especialistas y distintos actores involucrados en la materia.

Por su extensión limitada, la audiencia pública dejó afuera a miles de inscriptos que querían exponer en vivo sus puntos de vista en la temática, y debieron conformarse con enviar sus ponencias por escrito o a través de un video.

La reforma de Glaciares busca eliminar la prohibición automática de actividades extractivas en las áreas periglaciales,

Además, la iniciativa le transfiere facultades a las provincias para decidir qué zonas proteger y cuáles no de acuerdo a sus propios criterios, reduciendo la injerencia de la administración central.

Los bloques de la oposición dura y organizaciones ambientalistas rechazan la iniciativa debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.

La iniciativa oficial introduce una precisión al hablar de las “formas periglaciares” y alienta a distinguir entre aquellas que cumplen funciones de “reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas” y aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Esto significa que con la nueva ley no todo el territorio periglaciar quedaría a salvo de explotación económica, sino solo aquellas formaciones que tengan una función hídrica comprobable.

La normativa actual, que data de 2010, protege tanto los glaciares visibles como las formaciones periglaciares que están constituidas por una mezcla de suelos congelados de agua dulce, roca y sedimentos.

Con la modificación propuesta, se mantiene la prohibición para el desarrollo de actividades económicas en glaciares, pero se abre una puerta para desarrollar proyectos de inversión en áreas que no tengan una función hídrica fehaciente. (NA)