Declaró el exfutbolista Hugo Morales en la causa por los inmuebles de Adorni: qué detalles dio

El exfutbolista Hugo Morales declaró este martes ante el fiscal Gerardo Pollicita, en la causa que investiga al actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de supuesto enriquecimiento ilícito, por haber sido el dueño anterior del departamento que posee el funcionario libertario en el barrio porteño de Caballito.

Morales confirmó que adquirió la propiedad en 1996 por 200.000 dólares; según la investigación, el inmueble fue vendido el año pasado, por el mismo valor, a dos jubiladas, quienes luego se lo transfirieron a Adorni por 230.000 dólares, a través de un esquema de pago inicial y un crédito hipotecario otorgado por ellas mismas.

La declaración del exfutbolista de Huracán y Lanús se llevó a cabo de manera virtual desde la provincia de Corrientes, en la localidad de Bella Vista, donde actualmente reside. Morales no habría aportado datos sustanciales y sólo confirmó los detalles de la venta original que ya se conocían.

Pollicita le solicitó al juez federal Ariel Lijo, quien tiene a su cargo la causa, que implemente nuevas medidas para profundizar la investigación; hasta el momento, la situación que presenta el jefe de Gabinete demuestra una incompatibilidad entre el sueldo que percibe como funcionario y los gastos que mantuvo desde su ingreso al Gobierno Nacional.

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Por este motivo, la Justicia busca determinar la trazabilidad de los fondos y si la secuencia de transacciones es coherente con el patrimonio declarado del funcionario. Paralelamente, la fiscalía investiga presuntas irregularidades en el financiamiento de varios viajes internacionales realizados por Adorni y su entorno. (con información de NA)