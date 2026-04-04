Súper Rugby Américas: las posiciones y la fecha que se viene

El Súper Rugby Américas no tiene actividad este fin de semana con motivo de la Pascua. La competencia continental de equipos profesionales se reanudará con la fecha 7 a jugarse entre el próximo viernes 10 y lunes 13 del corriente.

El buen momento de Dogos XV (Córdoba), tras aprovechar tres partidos consecutivos como local con victorias, le permitió alcanzar a Pampas (Buenos Aires) en la punta. Si bien con idéntica cantidad de victorias (5) y bonus (6), los cordobeses cuentan con mejor diferencia de tantos favor/contra (+84 frente a +70 de los bonaerenses).

En esos tres partidos los cordobeses vencieron sucesivamente a Selknam (Chile) 68-0, Peñarol (Uruguay) 32-22 y Capibaras XV (Rosario) 29-24.

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A Dogos XV se le vienen dos consecutivos de visitante: ante Yacaré XV (Paraguay) el sábado 11 y frente a Cobras Brasil el domingo 19.

Por su parte Pampas también lleva una marcha muy exitosa ya que ganó los últimos cuatro, tras perder en la segunda fecha justamente contra Dogos XV.

El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón, que cuenta en su plantel con los bahienses Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini, viene de ganar los últimos tres de visitante: 34-31 a Selknam, 49-19 a Cobras Brasil y 43-22 a Tarucas (Tucumán).

En la reanudación del certamen recibirá a Peñarol en La Catedral (CASI), el próximo viernes 10 en el que abrirá la séptima jornada.

La fecha completa será la siguiente: Pampas-Peñarol (viernes 10), Yacaré XV-Dogos XV (sábado 11, estadio Héroes de Curupaytí, Asunción), Cobras Brasil-Selknam (domingo 12, en el Estádio du Cambuzano, Jaraeí) y Capibaras XV-Tarucas XV (lunes 13, estadio a confirmar).

Las posiciones: