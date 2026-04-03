Detuvieron a un hombre que había amenazado a su expareja con un arma

El personal de la comisaría Segunda detuvo en la tarde del jueves a un hombre que había amenazado a su expareja con un arma de fuego. Bajo la orden del titular del Juzgado de Garantías nro.3 y la Fiscalía Nro.14 se ordenó el allanamiento y se encontró un arma de fuego y municiones.

El detenido es Pablo Herminio Sandoval, de 46 años de edad, quien tenía en su poder una pistola Bersa TPR de 9 milímetros con 385 municiones, 90 de ellas con punta de teflón. Esta sería aparentemente la que había utilizado para amedrentar a su ex.

Sandoval tiene además, antecedentes por robo de una cámara de seguridad, en un caso ocurrido en el año 2023 .

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La aprehensión se realizó en un domicilio de Vieytes al 900 bajo la carátula de amenazas agravadas por el uso de armas de fuego y tenencia ilegal de arma de fuego (el permiso que poseía estaba vencido).

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