Pigüé: aprehendieron a un hombre con objetos robados de un depósito

Personal de la Comisaría de Pigüé procedió ayer a la aprehensión de Rodrigo Fabre (39), en el marco de una investigación por hurto, en un operativo realizado en la vía pública, sobre calle Moreno entre avenida Alvear y Lavalle.

El sujeto se desplazaba en una camioneta Ford F100, en la que transportaba la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos de un depósito ubicado en calle España al 100.

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Durante el procedimiento, los efectivos constataron que los objetos hallados en el rodado coincidían con los denunciados, por lo que se procedió al secuestro del vehículo y de los elementos recuperados, en el marco de la causa.

La aprehensión fue el resultado de tareas investigativas y análisis de cámaras de seguridad, que permitieron establecer la autoría del hecho por parte del detenido, quien habría actuado junto a otro sujeto ya identificado, que resultó ser hermano del denunciante.

En la causa interviene la UFIJ N° 12 del Departamento Judicial Bahía Blanca, que avaló lo actuado por el personal policial y dispuso las diligencias de rigor.