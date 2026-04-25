Cruce entre un periodista británico, el hijo de Trump y Luis Caputo por la soberanía de Malvinas

El periodista británico Piers Morgan y Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos, protagonizaron un cruce en redes sociales ante la posibilidad de que Donald Trump retire el apoyo diplomático a Reino Unido por las Islas Malvinas. En el intercambio se sumó el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Si el presidente Trump quiere arrebatarle las Islas Malvinas a Gran Bretaña, entonces nosotros debemos reclamar los Estados Unidos. Manera perfecta de celebrar el 250 aniversario de la Independencia Americana”, posteó Morgan en X.

Eric Trump no dejó pasar el comentario de Morgan y respondió: “Piers, te quiero, pero la última vez no te salió muy bien... empezá por recuperar Londres y restablecer la libertad de expresión. Solo una sugerencia...”.

En su mensaje, el hijo del mandatario de Estados Unidos aludió sin nombrarlo al alcalde de Londres, Sadiq Khan, cuestionado por sectores conservadores británicos.

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Al debate en el hilo de X se sumó Caputo, que citó a Pits Morgan y escribió: “Tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi. Say no more”.

La mención del jefe de Hacienda retomó las opiniones públicas de Morgan sobre el fútbol, en especial durante el Mundial de Qatar 2022.

El intercambio se desencadenó luego que la agencia Reuters difundiera la posible quita del respaldo diplomático de Estados Unidos al Reino Unido por las Islas Malvinas.

Argentina le respondió al Reino Unido y reafirmó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

El Gobierno cruzó al Reino Unido luego de que se hiciera público un mensaje en el que aseguraban que las Islas Malvinas eran británicas, y reafirmó la soberanía argentina.

“Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos”, aseguró el canciller Pablo Quirno en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, reafirmó el presidente Javier Milei al compartir el mensaje del ministro de Relaciones Exteriores.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel también se posicionó al respecto. “Hoy más que nunca, Malvinas Argentinas. La discusión sobre la soberanía de nuestras islas es entre Estados, por lo cual el Reino Unido debe discutir bilateralmente con la Argentina el reclamo que sostenemos por razones jurídicas, históricas y geográficas”, expresó en la red social X. (TN)