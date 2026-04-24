Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del último día
Habrá acción en atletismo, esgrima, karate, ajedrez, básquet 3x3 y levantamiento de pesas.
mgiovannini@lanueva.com
Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.
El último día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el desarrollo de seis deportes.
Habrá acción en atletismo, esgrima, karate, ajedrez, básquet 3x3 y levantamiento de pesas.
En horario argentino, el programa de actividades para este sábado es el siguiente:
Atletismo
11:20 - 200 metros femenino (final), con Olivia Conesa
11:45 - 3000 metros masculino (final), con Agustín Bandeira
12:05 - 3000 metros femenino (final), con Zoe Gorski e Irene Penía
12:30 - Impulsión de bala (final), con Ornella Pérez
13:20 - 4x400 relevo femenino (final), con Olivia Conesa, Julieta Telias, Malena Coronel y Paz Francucci
Esgrima
Desde las 11:00 - Eliminación equipos mixto, con Clara Eliçabe (espada), Guadalupe Crespo (florete), Catalina Borrelli (sable), Ulises Di Tella (florete) y Bastian Soler (sable)
Karate
11:00 - Kumite -53 kg masculino (round robin), con Iara Refsgaard
12:15 - Kumite -61 kg femenino (round robin), con Santiago Gallardo
Ajedrez
11:30 - Blitz (rondas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), con Ernestina Adam e Ilan Schnaider
Básquet 3x3
12:30 - Selección femenina vs. Chile (semifinal)
Luego, 14:30 por el tercer lugar o 15:25 la final
Levantamiento de pesas
12:00 - +98 kg masculino, con Lionel Galarza
14:30 - +77 kg femenino, con Valentina Lugo