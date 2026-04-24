Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del último día

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El último día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el desarrollo de seis deportes.

Habrá acción en atletismo, esgrima, karate, ajedrez, básquet 3x3 y levantamiento de pesas.

En horario argentino, el programa de actividades para este sábado es el siguiente:

Atletismo

11:20 - 200 metros femenino (final), con Olivia Conesa

11:45 - 3000 metros masculino (final), con Agustín Bandeira

12:05 - 3000 metros femenino (final), con Zoe Gorski e Irene Penía

12:30 - Impulsión de bala (final), con Ornella Pérez

13:20 - 4x400 relevo femenino (final), con Olivia Conesa, Julieta Telias, Malena Coronel y Paz Francucci

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Esgrima

Desde las 11:00 - Eliminación equipos mixto, con Clara Eliçabe (espada), Guadalupe Crespo (florete), Catalina Borrelli (sable), Ulises Di Tella (florete) y Bastian Soler (sable)

Karate

11:00 - Kumite -53 kg masculino (round robin), con Iara Refsgaard

12:15 - Kumite -61 kg femenino (round robin), con Santiago Gallardo

Ajedrez

11:30 - Blitz (rondas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), con Ernestina Adam e Ilan Schnaider

Básquet 3x3

12:30 - Selección femenina vs. Chile (semifinal)

Luego, 14:30 por el tercer lugar o 15:25 la final

Levantamiento de pesas

12:00 - +98 kg masculino, con Lionel Galarza

14:30 - +77 kg femenino, con Valentina Lugo