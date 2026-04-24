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Panamá 2026.

Juegos Suramericanos de la Juventud: programa nacional del último día

Habrá acción en atletismo, esgrima, karate, ajedrez, básquet 3x3 y levantamiento de pesas.

Fotos: La Nueva.

El último día de competencias oficial de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud contará con el desarrollo de seis deportes.

Habrá acción en atletismo, esgrima, karate, ajedrez, básquet 3x3 y levantamiento de pesas.

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En horario argentino, el programa de actividades para este sábado es el siguiente:

Atletismo
11:20 - 200 metros femenino (final), con Olivia Conesa
11:45 - 3000 metros masculino (final), con Agustín Bandeira
12:05 - 3000 metros femenino (final), con Zoe Gorski e Irene Penía
12:30 - Impulsión de bala (final), con Ornella Pérez
13:20 - 4x400 relevo femenino (final), con Olivia Conesa, Julieta Telias, Malena Coronel y Paz Francucci

Esgrima
Desde las 11:00 - Eliminación equipos mixto, con Clara Eliçabe (espada), Guadalupe Crespo (florete), Catalina Borrelli (sable), Ulises Di Tella (florete) y Bastian Soler (sable)

Karate
11:00 - Kumite -53 kg masculino (round robin), con Iara Refsgaard
12:15 - Kumite -61 kg femenino (round robin), con Santiago Gallardo

Ajedrez
11:30 - Blitz (rondas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9), con Ernestina Adam e Ilan Schnaider

Básquet 3x3
12:30 - Selección femenina vs. Chile (semifinal)
Luego, 14:30 por el tercer lugar o 15:25 la final

Levantamiento de pesas
12:00 - +98 kg masculino, con Lionel Galarza
14:30 - +77 kg femenino, con Valentina Lugo

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