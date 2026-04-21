Tiene nuevo presidente la Suprema Corte de Justicia provincial

Desde el pasado domingo, según lo dispuesto en el acuerdo 4223, el ministro Sergio Gabriel Torres asumió como presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Esa medida se dio en el marco del sistema de rotación anual establecido por el artículo 162 de la Constitución provincial y el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Torres, juez del máximo tribunal bonaerense desde 2019, ya fue presidente del cuerpo durante el periodo 2023/24.

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El acuerdo prevé que el doctor Daniel Fernando Soria ejerza la vicepresidencia, completando la integración la doctora Hilda Kogan.