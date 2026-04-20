Amenazó a dos menores con un arma y terminó detenido

Un hombre identificado como Héctor Norman Curcio (70) terminó detenido ayer tras amenazar a dos menores que arrojaban piedras en una plaza de Ingeniero White.

La detención se produjo en la intersección de De la Soberanía y Usurbil luego de las 18 tras un llamado al 911 realizado por vecinos.

En el lugar, Curcio amenazó a los adolescentes con un arma calibre 32 largo con cinco cartuchos, por lo que efectivos policiales lo detuvieron e imputaron del delito de amenazas agravadas.