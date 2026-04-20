Amenazó a dos menores con un arma y terminó detenido
El hombre los intimidó con un revolver calibre 32 cuando los jóvenes arrojaban piedras en una casa.
Un hombre identificado como Héctor Norman Curcio (70) terminó detenido ayer tras amenazar a dos menores que arrojaban piedras en una plaza de Ingeniero White.
La detención se produjo en la intersección de De la Soberanía y Usurbil luego de las 18 tras un llamado al 911 realizado por vecinos.
En el lugar, Curcio amenazó a los adolescentes con un arma calibre 32 largo con cinco cartuchos, por lo que efectivos policiales lo detuvieron e imputaron del delito de amenazas agravadas.