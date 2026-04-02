Falleció Hugo Luis Biolcati, extitular de la Sociedad Rural y figura de la Mesa de Enlace

El expresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati, murió este jueves a los 86 años. Dirigentes de la entidad gremial lamentaron la partida de quien fuera uno de sus conductores más influyentes durante la última década.

Productor de trayectoria, Biolcati cobró relevancia pública como referente de la Mesa de Enlace durante el extenso conflicto por las retenciones móviles en 2008. El dirigente fue una pieza central en la disputa que enfrentó al campo con el gobierno de Cristina Kirchner.

Tras conocerse la triste noticia, la entidad rural difundió un comunicado en el cual señaló: “La Sociedad Rural Argentina despide con profundo pesar a Hugo Luis Biolcati, quien fuera presidente de nuestra entidad entre los años 2008 y 2012, y una figura destacada como productor agropecuario, donde la lechería fue una de sus grandes pasiones”.

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“Durante su gestión, Biolcati se distinguió por su firme compromiso con los valores que representan a la producción agropecuaria, alzando su voz en momentos clave como sucedió en el 2008 durante el conflicto por las retenciones móviles, y trabajando incansablemente por el desarrollo del sector y del país. Su liderazgo, convicciones y vocación de servicio dejaron una huella imborrable en nuestra institución”, añadió.

Asimismo, indicó: “En su larga trayectoria en la SRA, Biolcati, además de ocupar el cargo de presidente, fue Vicepresidente, Director, y Director de Prensa y de la revista Anales. Actualmente se destacó por su labor en el consejo de administración de la Fundación de la entidad”.

“Quienes compartieron con él su paso por la SRA destacan no solo su capacidad y determinación, sino también su calidad humana y su dedicación a la defensa y promoción del campo argentino”, expresaron desde la Sociedad Rural.

Finalmente, señalaron: “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento, y rendimos homenaje a su trayectoria, que permanecerá como parte de la historia de nuestra entidad”. (NA)