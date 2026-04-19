Liga Provincial Femenina: 9 de Julio suma para hoy los centímetros que le faltaron en el debut

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio afrontará su primer juego como visitante en la Liga Provincial Femenina, enfrentando a Hogar Social Berisso (La Plata), desde las 16, por la segunda fecha, arbitraje de Sebastián Ramírez y Bruno Palacios, ambos de La Plata.

El representante bahiense ganó cómodamente en su debut, frente a Estudiantes (Olavarría), 65 a 44, sin sus dos faros en la pintura, como Delfina Álves da Florencia (estaba jugando la Liga Nacional) e Isabella Roldán (se encontraba de viaje).

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Además, el albiazul sufrió la baja de Ileana Corvalán cuando iban 8m44 y estaba siendo la destacada, producto de un esguince de tobillo.

De todos modos, para hoy, el entrenador Julián Turcato tendrá disponibles a las tres.

Álves llegó a la ciudad recientemente, aunque en forma por haber jugado por Bochas de Colonia Caroya, en la élite nacional; Roldán ya tuvo minutos por el torneo local y Corvalán movió y se sintió bien, por lo que -estribo mediante en la zona- podrá estar disponible.

La que está aún con alguna dolencia en un pie es Amparo Althabe, quien se resintió el domingo, jugando en U21.

Respecto del rival de turno, Hogar Social le ganó como local a Platense (La Plata) en la primera fecha, 61 a 50.

En tanto, en el otro partido de la jornada inaugural, Peñarol derrotó a Quilmes, 59 a 55.

Los otros dos partidos para hoy son Estudiantes-Peñarol y Platense-Quilmes.