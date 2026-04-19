Un robot chino bate el récord mundial humano de media maratón

Un robot de fabricación china batió cómodamente el récord mundial humano de media maratón este domingo, durante una carrera anual en Pekín, aunque varios otros participantes humanoides sufrieron fallos de funcionamiento y cayeron cerca de la línea de meta.

"Lightning", el robot desarrollado por la compañía china de teléfonos inteligentes Honor, tardó tan solo 50 minutos y 26 segundos en completar la carrera de 20 kilómetros, pulverizando el récord humano de 57 minutos establecido el mes pasado por el ugandés Jacob Kiplimo.

Este evento marcó el segundo año consecutivo en que corredores humanoides participaron en la media maratón de Pekín, con un éxito considerablemente mayor en esta ocasión.

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El año pasado, el robot más rápido tardó más de dos horas y 40 minutos en completar la carrera.