Bahiense del Norte activa su plan B en el Manu Ginóbili para intentar frenar al invicto Pellegrini

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Con cuatro partidos y uno excluyente se disputa parcialmente, desde las 20, la quinta fecha correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

El invicto Pellegrini va al Manu Ginóbili para visitar a un ascendente Bahiense del Norte B.

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Por su parte, en los otros tres enfrentamientos, Sportivo Bahiense B será huésped de Velocidad B; Sporting recibirá -en Espora- a Caza y Pesca Huracán Médanos, mientras que Barracas será local ante Bella Vista.

La fecha se completará el miércoles en Punta Alta, con Los Andes-Fútbol y Tenis Club (Mayor Buratovich).

En el adelanto, Whitense superó a Fortín Club (Pedro Luro), 73 a 66.

Bahiense del Norte B-Pellegrini

Bahiense cayó en el debut, como visitante ante Sporting y después encadenó tres victorias consecutivas, anotando dos partidos 71 puntos y el restante 78. El único partido que jugó en su cancha lo ganó, ante Barracas.

El invicto Pellegrini, por su parte, fue aumentando su volúmen ofensivo, a medir por los resultados, anotando 68, 73, 79 a 89, respectivamente.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte)

Árbitros: Juan Agustín Matías y⁩ Alberto Arlenghi⁩.

Novedades: el tricolor está completo para hoy y la visita no tiene a Bautista Fraysinnet (lesionado) y Agustín Godeas (de viaje).

Velocidad B-Sportivo Bahiense B

El azulgrana intercaló triunfos y derrotas hasta el momento y viene de perder ante Barracas. El tricolor, en tanto, cedió en el debut ante Pellegrini y después ganó los tres.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Néstor Schernenco y Joaquín Binsou⁩.

Novedades: en Velo no pueden jugar Bautista Schultz y Juan Ignacio Del Molino, ambos con esguince de tobillo. En Sportivo, Bruno Guaglianone continúa recuperándose de un esguince.

Sporting-Caza y Pesca Huracán

El rojinegro ganó los dos de local y cedió ambos de visita. Los mendanenses, en tanto, tiene récord de 3-1.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Horacio Sedán y Lucas Andrés.

Novedades: tanto Sporting como Caza y Pesca no presentan bajas.

Barracas-Bella Vista

Barracas festejó en los dos partidos que disputó en su escenario y cayó afuera. Mientras que Bella Vista viene siendo competitivo, aunque aún no le alcanzó aún para ganar.

Cancha: El Bosque.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩ y Yamila Nicoletta.⁩

Novedades: en el local regresa Luciano Polak, recuperado del esguince y no juega Lucas Durán (de viaje). El verde, en tanto, presenta plantel completo.

Posiciones

1º) Pellegrini, 8 puntos (4-0)

1º) Whitense, 8 (3-2) (*)

3º) Sportivo B, 7 (3-1)

3º) Caza y Pesca, 7 (3-1)

3º) Bahiense B, 7 (3-1)

6º) Los Andes, 6 (2-2)

6º) Barracas, 6 (2-2)

6º) Sporting, 6 (2-2)

6º) Velocidad B, 6 (2-2)

10º) Fútbol y Tenis, 5 (1-3)

10º) Fortín Club, 5 (0-5) (*)

12º) Bella Vista, 4 (0-4)

(*) Tienen un partido más.