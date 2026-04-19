Descubrí la Dolce Italia un sueño para tus sentidos

La salida con Viajes La Nueva está programada para el 10 de octubre de 2026 con una duración de 15 días / 14 noches y el costo por pasajero es desde: USD 5902 + impuestos USD 837 e

Incluye vuelos internacionales

Itinerario destacado

Venecia

La ciudad de los canales te recibirá con góndolas, puentes de piedra y plazas vibrantes. Podrás recorrer la Plaza de San Marcos, perderte por callecitas románticas y disfrutar de sus atardeceres sobre el agua.

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Florencia

Corazón de la Toscana y capital del arte renacentista. Aquí te esperan la Catedral de Santa María del Fiore, el Ponte Vecchio y obras maestras de artistas como Miguel Ángel y Botticelli.

Roma

La Ciudad Eterna te envolverá con el Coliseo, el Foro Romano, la Fontana di Trevi y el Vaticano. Cada esquina cuenta una historia y ofrece una experiencia única.

Nápoles y Sorrento

Sabores intensos y vistas panorámicas al mar. Desde aquí se pueden recorrer Pompeya, el Monte Vesubio y la hermosa costa.

Costa Amalfitana

Positano, Amalfi y Ravello te regalarán postales inolvidables: acantilados, mar turquesa y arquitectura de colores vibrantes.

Isla de Capri

Incluye un recorrido en barco para conocer esta joya mediterránea: sus cuevas, el Faro de Punta Carena y la famosa Grotta Azzurra.

Experiencias y Actividades

Visitas panorámicas guiadas por ciudades icónicas

Degustaciones de vino y gastronomía local en la Toscana

Paseos en barco por la Costa Amalfitana y Capri

Excursión a Pompeya y al Monte Vesubio

Momentos libres para explorar plazas, mercados y callecitas típicas

Café en terrazas con vistas espectaculares

Disfrutar de la auténtica pizza napolitana y gelato artesanal

Vuelos internacionales incluidos y 12 noches de alojamiento en ciudades emblemáticas

Desayunos, 2 almuerzos y 6 cenas incluidas

Excursiones y visitas detalladas

Asistencia médica al viajero

Acompañamiento permanente durante todo el viaje

Este viaje combina cultura, historia, gastronomía, naturaleza y descanso en un solo recorrido. Ideal para viajeros curiosos, amantes del arte, la buena comida y los paisajes espectaculares.

Para más información podés comunicarte con Viajes La Nueva en Rodríguez 55 o llamar al 292 4590099 o hacer consultas en su página viajeslanueva.com