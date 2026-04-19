Descubrí la Dolce Italia un sueño para tus sentidos
Italia te espera con su historia milenaria, paisajes inolvidables, sabores intensos y lugares que parecen salidos de una postal. Este viaje fue diseñado para quienes buscan una experiencia completa, cultural y auténtica, recorriendo desde ciudades legendarias hasta costas de ensueño.
La salida con Viajes La Nueva está programada para el 10 de octubre de 2026 con una duración de 15 días / 14 noches y el costo por pasajero es desde: USD 5902 + impuestos USD 837 e
Incluye vuelos internacionales
Itinerario destacado
Venecia
La ciudad de los canales te recibirá con góndolas, puentes de piedra y plazas vibrantes. Podrás recorrer la Plaza de San Marcos, perderte por callecitas románticas y disfrutar de sus atardeceres sobre el agua.
Florencia
Corazón de la Toscana y capital del arte renacentista. Aquí te esperan la Catedral de Santa María del Fiore, el Ponte Vecchio y obras maestras de artistas como Miguel Ángel y Botticelli.
Roma
La Ciudad Eterna te envolverá con el Coliseo, el Foro Romano, la Fontana di Trevi y el Vaticano. Cada esquina cuenta una historia y ofrece una experiencia única.
Nápoles y Sorrento
Sabores intensos y vistas panorámicas al mar. Desde aquí se pueden recorrer Pompeya, el Monte Vesubio y la hermosa costa.
Costa Amalfitana
Positano, Amalfi y Ravello te regalarán postales inolvidables: acantilados, mar turquesa y arquitectura de colores vibrantes.
Isla de Capri
Incluye un recorrido en barco para conocer esta joya mediterránea: sus cuevas, el Faro de Punta Carena y la famosa Grotta Azzurra.
Experiencias y Actividades
Visitas panorámicas guiadas por ciudades icónicas
Degustaciones de vino y gastronomía local en la Toscana
Paseos en barco por la Costa Amalfitana y Capri
Excursión a Pompeya y al Monte Vesubio
Momentos libres para explorar plazas, mercados y callecitas típicas
Café en terrazas con vistas espectaculares
Disfrutar de la auténtica pizza napolitana y gelato artesanal
Vuelos internacionales incluidos y 12 noches de alojamiento en ciudades emblemáticas
Desayunos, 2 almuerzos y 6 cenas incluidas
Excursiones y visitas detalladas
Asistencia médica al viajero
Acompañamiento permanente durante todo el viaje
Este viaje combina cultura, historia, gastronomía, naturaleza y descanso en un solo recorrido. Ideal para viajeros curiosos, amantes del arte, la buena comida y los paisajes espectaculares.