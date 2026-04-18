Erize celebra hoy sus 127 años: identidad, historia y comunidad viva en el corazón del distrito de Puan

Anahí González Pau agonzalez@lanueva.com Licenciada en Comunicación Social egresada de la Universidad de La Plata. Docente en nivel superior. Redactora de La Nueva desde 2010. En LU2 Radio Bahía Blanca tiene la columna "Buenas buenas" y se desempeña como redactora creativa. Es especialista en cubrir historias humanas de superación. Además, es profesora de yoga.

La localidad de Erize se prepara para celebrar sus 127 años de historia con un festejo especial que tendrá lugar este sábado, en una jornada pensada para reunir a toda la comunidad y poner en valor la identidad del pueblo.

Ubicado en el distrito de Puan, Erize nació a fines del siglo XIX ligado al desarrollo del ferrocarril, que marcó el crecimiento de muchas localidades de la región. Su origen se remonta a 1899, cuando la llegada del tren impulsó el asentamiento poblacional y el desarrollo de actividades comerciales y sociales.

En ese marco, la delegada municipal Luciana Gómez destacó el significado profundo de este nuevo aniversario.

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“Es reivindicar todo lo que en su momento los fundadores imaginaron y proyectaron para esta zona”, expresó, al tiempo que remarcó que, aunque hoy el ferrocarril ya no cumple el mismo rol, el pueblo “se mantiene vigente gracias a sus instituciones y su gente”.

Actualmente, Erize conserva una fuerte vida comunitaria sostenida por espacios clave como la Escuela Nº 5, el jardín de infantes y el club social y deportivo, instituciones que siguen siendo el corazón del pueblo.

A pesar de su pequeña población —que ronda poco más de una veintena de habitantes—, la localidad mantiene activa su dinámica social y educativa, con matrícula escolar que varía según la llegada de nuevas familias.

“El pueblo sigue en pie por su gente, por quienes viven hoy y también por quienes han pasado, por las generaciones que mantienen viva la esencia del lugar”, sostuvo Gómez.

En cuanto al presente, la delegada resaltó el acompañamiento del municipio en tareas de mantenimiento y servicios, con trabajos en caminos rurales, limpieza de canales y asistencia constante a las instituciones locales.

“Estamos presentes respecto de aquello que la comunidad necesita, acompañando a la escuela, al jardín y a cada vecino”, indicó.

El festejo de hoy tendrá como eje una peña folclórica organizada por el club local, que contará con la participación de músicos, grupos y ballets de la región, en una propuesta que busca no solo celebrar, sino también fortalecer los lazos comunitarios.

"Siempre nos visita gente de la zona y eso también es importante, porque Erize sigue siendo un punto de encuentro”, agregó Gómez.

A 127 años de su fundación, este pequeño pueblo del sudoeste bonaerense reafirma su identidad: una comunidad que, más allá del paso del tiempo y los cambios estructurales, sigue encontrando en su gente la fuerza para mantenerse viva.

Con gran expectativa, desde el club se preparan para acompañar un nuevo aniversario de la localidad. A lo largo del año, la institución mantiene una intensa actividad, ya que funciona como sede de talleres municipales y propuestas en conjunto con la escuela, consolidándose como un espacio clave para la vida social de Erize.

En ese marco, el club participa activamente de dos momentos importantes: por un lado, el aniversario del pueblo, al que siempre se suma con distintas iniciativas, y por otro, su propio aniversario, que se celebra en agosto. “La gente del club vive este aniversario con mucha alegría y también con gran responsabilidad, por todo lo que implica llevar adelante los festejos”, expresó.

En relación con las actividades previstas por los 127 años de Erize, el acto protocolar se realizará el martes 21, con la presencia del intendente y autoridades locales. También participarán integrantes del Concejo Deliberante, junto a la comunidad educativa, ya que tanto la escuela como el jardín preparan una presentación musical para compartir con el público.

Al finalizar, se ofrecerá un desayuno a los presentes.

Desde la delegación, además, destacaron el acompañamiento permanente a la comunidad, en el marco de la gestión municipal encabezada por Diego Reyes, con el objetivo de garantizar igualdad de oportunidades para todas las localidades del distrito de Puan.

En ese sentido, remarcaron el trabajo cotidiano con maquinaria y herramientas destinadas al mantenimiento de caminos y la limpieza de canales, así como la asistencia a las instituciones educativas y a la cooperadora escolar.