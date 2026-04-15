Se retomó en Carmen de Patagones la obra de la nueva Planta Depuradora de líquidos cloacales

Con una inversión de más de 10.000.000.000 millones de pesos, en los últimos días comenzaron los trabajos de reactivación de la obra de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales de Carmen de Patagones.

Se trata de una infraestructura estratégica para el saneamiento de la ciudad que había quedado paralizada por decisión del Gobierno Nacional. La reanudación de los trabajos demanda una inversión total estimada de 9.559.931.895,52 (más IVA).

La nueva planta fue diseñada para duplicar la capacidad de tratamiento actual, transformando las instalaciones existentes en una estación de bombeo integrada al nuevo sistema.

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La obra se emplaza en un predio de más de cuatro hectáreas, donde ya se habían ejecutado trabajos significativos como la excavación para la conformación de cuatro lagunas de tratamiento —dos aireadas y dos de sedimentación—, y la adecuación de los terraplenes.

Además, se avanzó en el tendido de nuevas cañerías incluyendo un conducto de impulsión de 500 milímetros de diámetro que vincula la planta actual con la nueva, así como la futura cañería de descarga de los líquidos tratados.

El proyecto contempla también la construcción de una nueva estación transformadora de energía, un área específica de desinfección y todas las cañerías de interconexión necesarias para el correcto funcionamiento del sistema. (agencia Patagones)