Más evidencias apuntan a Estados Unidos como autor del ataque a la escuela en Irán

Un grupo de investigación se sumó a los medios periodísticos estadounidenses que comprobaron la autoría de la nación norteamericana en el ataque a la escuela iraní, informaron medios internacionales.

Ahora es el grupo Bellingcat el que afirma que un video recién publicado “parece contradecir” la afirmación del presidente Donald Trump de que Teherán fue responsable de una explosión en una escuela iraní que mató a más de 165 personas al comienzo de la guerra que azota Oriente Medio.

Si anteriormente diarios prestigiosos del país de América del Norte apuntaban a los Estados Unidos como responsables del ataque, ahora son la agencia de noticias The Associated Press y Newsweek los medios que se hacen eco de esta investigación.

Esto se produce en la medida en que la creciente evidencia apunta a la culpabilidad de Estados Unidos en el ataque del 28 de febrero, que impactó una escuela adyacente a una base de la Guardia Revolucionaria en Minab, Irán, en la provincia sureña de Hormozgan, publican.

Expertos entrevistados por The Associated Press, citando análisis de imágenes satelitales, afirman que la escuela probablemente fue atacada en medio de una rápida sucesión de bombas lanzadas sobre el complejo.

El video compartido por Bellingcat es un fragmento de tres segundos de un video grabado el día del ataque a la escuela y distribuido el domingo por la agencia de noticias semioficial iraní Mehr.

El video muestra una munición cayendo sobre un edificio, generando una columna oscura que se mezcla con el humo que probablemente provenía de ataques anteriores contra el complejo. Trevor Ball, investigador de Bellingcat, geolocalizó el video en un lugar cercano a la escuela, algo que también hizo AP.

Además, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue el primero en condenar ese ataque, a lo que se sumó el Vaticano. (NA)