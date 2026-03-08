El hijo de Alí Khamenei, el ayatollah asesinado, fue elegido como líder supremo de Irán

La Asamblea de Expertos de Irán eligió al hijo del asesinado ayatollah Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei, como el nuevo líder supremo de Irán, en plena guerra con Estados Unidos e Israel.

“El ayatolá Mojtaba Hoseini Khamenei (...) es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos”, indicó el organismo en un comunicado difundido por los medios iraníes.

Se trata de una virtual sucesión dinástica. Mojtaba Khamenei se convirtió en el tercer líder supremo de la Revolución Islámica después del fundador de la República en 1979, Ruhollah Jomeini, fallecido en 1989 y reemplazado por Alí Khamenei, asesinado el sábado 28 de febrero en una ola de ataques estadounidenses e israelíes que dio inicio al actual conflicto.

El anuncio ratificó lo que era ya un secreto a voces. El martes pasado, el sitio opositor Irán Internacional había anunciado que la Asamblea de Expertos, el cuerpo de 88 clérigos encargado de la elección del nuevo líder, había elegido al hijo de Khamenei.

Entonces, el portal con sede en Londres afirmó que Mojtaba Khamenei fue elegido bajo presión del poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la organización militar más grande del país.

Poco antes del anuncio oficial, el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que sin la aprobación de su gobierno, el nuevo líder supremo “no durará mucho”. (TN, AFP y AP)