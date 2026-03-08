“Estamos comprometidos”: Diego Guelar advirtió por el riesgo de Argentina ante el conflicto en Irán

El diplomático y exembajador en China, Diego Guelar, advirtió sobre el riesgo para la Argentina frente al conflicto en Irán, remarcando que “estamos comprometidos” a raíz de la alianza “incondicional” del país con Estados Unidos e Israel.

Guelar analizó el estallido y las implicancias de la disputa en Medio Oriente, sosteniendo que el enfrentamiento “se extremiza todos los días y cada día que pasa hay mayor riesgo para todo el mundo, incluyéndonos a nosotros en Argentina”.

En este sentido, en declaraciones radiales, alentó que “no estamos lejos del conflicto, estamos en la primera línea de los aliados incondicionales de Estados Unidos e Israel en este momento”, exponiendo que “estamos comprometidos, no creamos que esto no nos toca o que nos toca lejos”.

Al referirse a la posición del gobierno de Javier Milei, el diplomático sostuvo que “no creo en la alineación, sino en la pertenencia” y afirmó que “Argentina es, sin lugar a dudas, un país occidental, lo que implica tener libertad de coincidencia y disidencias”.

En la misma línea, insistió en que “el alineamiento no es la respuesta; sí, consolidar nuestra participación como importantes miembros de la comunidad occidental, pero eso no es acrítico, no es incondicional, porque no es la característica occidental”.

Con respecto a la posibilidad de una represalia del régimen iraní fuera de la zona de conflicto, indicó que “Irán tiene desde hace muchísimos años células en Europa, en América Latina, lo que nosotros hemos vivido” y señaló que “veremos si ahora tiene capacidad de responder en otras latitudes o no, ha demostrado tenerla en el pasado”.

En este marco, expresó que “del extremismo solamente se puede esperar más extremismo, no sensatez”, asegurando que “sería rarísimo que 45 años de un régimen criminal, extremista, ultra religioso, aparecieran de golpe, muestras de sensatez”.

En relación con el manejo del conflicto por parte del presidente estadounidense Donald Trump, Guelar cuestionó los cambios en las decisiones del mandatario sobre el ataque a Irán, señalando que “es la expresión de este período en el mundo, que es un caos” y agregando que “no es un nuevo orden, sino un caos liderado por el más caótico de todos”.

Con este contexto, mencionó los recientes ataques israelo-norteamericanos a la infraestructura petrolera iraní y puso el foco en la reacción de los mercados con la disparada de los precios energéticos, asegurando que “más allá de la justicia de combatir a los ayatolás, hay una distorsión que la paga el mundo en violencia, en petróleo, en gas” y remarcó que “nadie sabe dónde, ni cuándo, ni cómo termina este conflicto”.

Como expresión de deseo, Guelar manifestó que “sería muy bueno que en Irán haya un régimen conviviente, no violento y no dictatorial”, considerando que “haría una gran contribución a la paz en Medio Oriente y en el mundo, sin lugar a duda".

Sin embargo, sembró dudas sobre la concreción de esa posibilidad bajo el liderazgo del mandatario estadounidense, expresando que “si esta metodología de Trump lleva a eso, bienvenido sea; pero cuando uno desata una guerra hay efectos deseados y no deseados, y eso hoy de ninguna forma lo podemos medir”. (NA)