“Paso histórico”: el Gobierno destacó el desarrollo del satélite ATENEA

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología destacó el lanzamiento del satélite argentino ATENEA y aseguró que se trata de “un paso histórico” para la ingeniería nacional y su proyección en el espacio profundo.

A través de un mensaje en redes sociales, el organismo señaló que el microsatélite “no es solo un desarrollo tecnológico”, sino una demostración del potencial argentino en el sector aeroespacial.

El satélite operará a más de 70.000 kilómetros de la Tierra, lo que representa un récord de distancia para desarrollos nacionales y lo posiciona en el ámbito del espacio profundo.

El proyecto forma parte de la misión Artemis II de la NASA, que marcará el regreso de vuelos tripulados alrededor de la Luna después de más de 50 años, y contará con la participación de un desarrollo argentino como carga secundaria.

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Desde el organismo remarcaron que ATENEA permitirá validar tecnología propia, incluyendo sistemas de navegación y comunicación de largo alcance, además de generar datos clave para futuras misiones espaciales.

El microsatélite fue diseñado y construido en el país por equipos científicos y tecnológicos vinculados a la CONAE, universidades nacionales y empresas del sector, en el marco de un proyecto de cooperación internacional con la NASA. (NA)