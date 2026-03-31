Citan a indagatoria a Ariel Vallejo, de Sur Finanzas, la empresa vinculada a la AFA

El dueño de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo, en medio de la investigación sobre esa financiera de vínculo estrecho con la AFA por asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.

El juez federal Luis Armella está haciendo foco sobre los movimientos financieros sospechosos de Sur Finanzas y, en ese marco, se hará la primera indagatoria a Vallejo.

Según la fiscalía, Vallejo habría montado una estructura operativa a partir de Sur Finanzas, con negocios que incluyen criptomonedas, entre otros.

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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la empresa por mover miles de millones de pesos con monotributistas falsos y empresas apócrifas sin capacidad real para hacerlo.

La causa también alcanza a su madre y a otros involucrados, entre ellos Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, acusada de entorpecer la investigación, ocultando pruebas al entregar una computadora a un técnico informático para, posiblemente, borrar información relevante.

En los últimos días también se conocieron nuevos audios que están bajo análisis judicial, atribuidos a la ex mano derecha del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Juan Pablo Beacon, y al empresario Fabián Saracco, quienes habrían mencionado directamente a Vallejo.

Vallejo tiene un vínculo cercano con Claudio "Chiqui" Tapia y se sospecha que la AFA recomendó a entidades deportivas recurrir a Sur Finanzas para cubrir necesidades de liquidez.

Además, la Liga Profesional de Fútbol depositó fondos de televisión en cuentas de Sur Finanzas, identificada también a través de la plataforma Neblockchain. (NA)