Diego El Cigala: “Venir a Argentina es volver a casa”

Después de presentarse en algunos de los escenarios más reconocidos del mundo y de recorrer más de 30 países, Diego El Cigala volverá a encontrarse con el público argentino en el marco de su gira “Flamenco y Son”, que tendrá una parada en Bahía Blanca.

En diálogo con La Nueva., el artista español habló de su vínculo con la Argentina, recordó su histórica colaboración con Bebo Valdés, anticipó cómo será el show que traerá a la ciudad y repasó algunos de los momentos que marcaron su carrera

“Siento que vuelvo a casa”, afirmó al referirse a su regreso al país. “Hay algunos países en los que se siente que voy a trabajar, pero venir a Argentina es ver a los amigos, volver a los lugares donde uno amó la vida”, señaló. También recordó que pasó “temporadas maravillosas” en suelo argentino y que siempre desea regresar.

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Uno de los hitos inevitables al hablar de su trayectoria es Lágrimas negras, el disco grabado junto a Bebo Valdés, una obra que dejó huella en la música iberoamericana. Sobre aquella experiencia, El Cigala la definió como “un encuentro mágico” y describió al pianista cubano como “un maestro, un rey de la música y con un corazón inmenso”. “Ese disco cambió mi vida, pero sobre todo fue un trabajo hecho con mucho amor y respeto”, resumió.

Consultado sobre la definición que alguna vez le atribuyó la prensa, que lo llamó “el Sinatra del flamenco”, respondió con prudencia. Dijo que lo toma “con mucho respeto y con cariño” y aclaró: “Sinatra es uno de los más grandes de la historia. Yo soy Diego El Cigala, pero por supuesto que es un halago increíble”.

Sobre el vínculo con el público latinoamericano, destacó su forma de vivir la música. “Tiene la música dentro”, sostuvo. Según explicó, se trata de un público que entiende “de qué va la historia” y que valora la experiencia del vivo, la conexión y la comunión que se genera sobre el escenario.

En relación con el show que presentará en Bahía Blanca, anticipó una noche con “mucha emoción” y “música de verdad pasando en directo”. Contó además que estará acompañado por músicos que lo inspiran y que le dan la fuerza necesaria para entregarse por completo en escena. El repertorio, dijo, fue elegido “con mucho cariño”.

La gira “Flamenco y Son” ocupa un lugar particular dentro de su presente artístico. El Cigala explicó que este formato representa una “despedida temporal del piano”, ya que luego comenzará una gira mundial más enfocada en el flamenco, con guitarras y baile sobre el escenario. En este tramo, en cambio, eligió presentarse con formato de piano trío para interpretar canciones que quería recuperar y otras que, incluso, no había cantado antes en vivo.

Aunque ha actuado en grandes teatros y festivales del mundo, relativizó el peso del tamaño de los escenarios. “Los grandes escenarios están muy bien, pero lo que importa son las grandes noches”, expresó. Para el cantaor, lo central es que se produzca esa conexión especial entre artista y público que vuelve única a cada presentación. En ese sentido, remarcó que el público argentino “siempre me lo da todo”.

También hubo espacio para mirar hacia adelante. Reveló que tiene varios proyectos en desarrollo, algunos ligados a músicas latinas que todavía no exploró. Sin dar demasiados detalles, explicó que ya está grabando material nuevo y trabajando en otros formatos musicales que desde hace tiempo quiere concretar.

Al repasar sus comienzos, recordó que empezó cantando para el baile y definió esa etapa como su verdadera escuela. Allí, dijo, aprendió las tablas, el compás y la presencia escénica. Ese recorrido, aseguró, fue clave para llegar con experiencia al momento de asumir el rol de figura principal sobre un escenario.

En el plano más íntimo, contó que uno de los aspectos que más lo emociona hoy es su nieta, a quien definió como “la luz de mi vida”. A eso sumó, naturalmente, la música: “Salir a un escenario, cantar en directo a la gente que me quiere escuchar”.

Antes de cerrar, dejó una invitación directa para quienes todavía dudan en asistir a sus conciertos: “Que se deje llevar por el ritmo y la buena música y se venga a disfrutar”.

Con una trayectoria consolidada en los principales escenarios del mundo y un repertorio que cruza flamenco, bolero y música latina, Diego El Cigala volverá a encontrarse con el público bahiense en una presentación que promete emoción y música en vivo. Las entradas pueden conseguirse en TicketBahia.com.