Detuvieron al papá de Enzo Pérez por presunto abuso de una nena de 12 años

El papá del futbolista Enzo Pérez, con pasado en Godoy Cruz y River y actual jugador de Argentinos Juniors, fue detenido por la noche en Maipú tras una denuncia por abuso sexual simple.

El procedimiento se realizó en jurisdicción de la Subcomisaría Coquimbito y la causa quedó a cargo de la fiscal María de las Mercedes Moya.

Según el parte policial, el hombre, de 68 años, fue denunciado por su pareja luego de que su hija menor relatara una situación ocurrida días atrás en el domicilio familiar. A partir de ese testimonio, se activó la intervención judicial y se dispuso su detención en el mismo inmueble.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Denuncia, detención y una investigación en curso: qué se sabe del caso que involucra al papá de Enzo Pérez

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el hecho habría ocurrido el sábado por la noche en la vivienda ubicada sobre calle Montecaseros. La menor, de 12 años, denunció una conducta inapropiada por parte del acusado en un momento en el que se encontraba en la planta baja, mientras su madre estaba en el piso superior.

Siempre según la denuncia, la nena bajó a buscar un cargador cuando el hombre la habría abrazado e intentado besar en la boca. Además, le habría dicho una frase inapropiada, ante lo cual la menor se apartó y se retiró del lugar.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, la mujer abandonó la vivienda junto a su hija y dio aviso a la policía. Con esos elementos, el fiscal de turno ordenó la aprehensión del sospechoso, que se concretó cerca de las 21.45.

El acusado permanece alojado en sede policial mientras avanza la causa. En paralelo, interviene el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que trabajará en la contención y evaluación del caso.

La investigación continuará con la toma de testimonios y peritajes para definir su situación procesal en las próximas horas. (TN)