Crecimiento e inflación: la crítica de Milei a los economistas en su cuenta de X

El presidente Javier Milei criticó a quienes piden mayor crecimiento a costa de una mayor inflación y dijo que no toman consciencia del impacto que tienen ese tipo de decisiones en las personas.

“Economistas que dicen que el Gobierno si quiere crecer debe aceptar mayor inflación. Puedo entender que alguien precario pueda seguir creyendo en la Curva de Phillips y hay trade-off entre inflación y desempleo (actividad) aunque ya la teoría económica la haya sepultado en 1968 y terminado de rematar entre 1972 y 1973. (Fiedman/Phelps/Robert Lucas Jr.)”, escribió Milei.

En esa línea, el mandatario nacional agregó: “De ahí a saltar a una relación positiva entre la inflación y el crecimiento es un disparate tanto en lo teórico como en lo empírico”.

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“Entiendo que algún trasnochado podría llegar a creer en el modelo de James Tobin (donde la economía crece conforme viaja hacia el trueque), el cual, si tuviera sentido Argentina con la inflación que ha tenido debería ser potencia mundial”, siguió.

Según Milei, “muchas veces no se piensa seriamente lo que se dice y mucho menos se toma conciencia de lo que significa tomar decisiones que tienen impacto en millones de personas”. (NA)