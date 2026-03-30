El primer refuerzo de Coudet se realizó la revisión médica y blanqueó: "Me sorprendió la llegada a River"

Tobías Ramírez se hizo la revisión médica y firmó su contrato con River, que lo pudo incorporar a raíz de la lesión de Juan Carlos Portillo.

El defensor se realizó la revisión médica esta mañana en la Clínica Rossi y fue oficializado por el Millonario hasta diciembre de 2029, por lo que le dará más alternativas en defensa a Eduardo Coudet.

El juvenil de 19 años, que disputó el último Mundial Sub 20 con la Selección jugó dos partidos con Argentinos Juniors.

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Es probable que necesite ritmo futbolístico, aunque estará rápidamente a disposición de Eduardo Coudet, que podría llevarlo al banco el domingo ante Belgrano.

El Millonario cerró la operación de forma fugaz a cambio de tres millones y medio de dólares por el 80 por ciento del pase.

"Estoy muy contento. Que un club tan grande como River se fije en uno es muy lindo. Me sorprendió mi llegada. ¿Un mensaje a los hinchas? que, si me toca, voy a tratar de dejar todo por estos colores", sentenció Tobías Ramírez a la salida de la clínica.