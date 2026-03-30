Fútbol femenino: histórica goleada de Municipales en el clásico ante el multicampeón Villa Mitre
La segunda fecha de la Primera dejó muchos goles. La AEC goleó 5-0 a Libertad y Rosario PB se destacó con un contundente 7-2 sobre Sansinena.
La Fecha 2 del Torneo Apertura de fútbol femenino se disputó con partidos que mostraron paridad y otros que culminaron en goleadas, tanto en la Primera A como en la B.
En la máxima categoría, STMBB (Sindicato de Trabajadores Municipales) mostró todo su poder ofensivo al imponerse por 5 a 1 frente a Villa Mitre, con una eficacia demoledora que sorprendió al multicampeón Villa Mitre.
En la misma línea, AEC (Asociación Emplados de Comercio) no dejó dudas y goleó 5 a 0 a Libertad, con una actuación estelar de Marianela Santana, autora de cuatro tantos.
Tiro Federal también se sumó a los triunfos amplios tras vencer 4 a 0 a La Armonía, en un partido que dominó de principio a fin.
En contraste, el duelo más parejo de la jornada lo protagonizaron Bella Vista y Sporting, donde este último se quedó con un ajustada victoria por 3 a 2 gracias, en gran parte, al doblete de la goleadora Sofía Mattos.
En la Primera B, Rosario Puerto Belgrano protagonizó el resultado más abultado al superar 7 a 2 a Sansinena en un encuentro cargado de goles.
Liniers, por su parte, también mostró superioridad con un contundente 5 a 0 frente a Huracán.
Por otra parte, Olimpo logró un trabajado triunfo por la mínima ante Pacífico (C), en un partido cerrado que se definió por detalles.
Finalmente, Estrella de Oro y San Francisco ofrecieron uno de los encuentros más entretenidos de la fecha al empatar 3 a 3, con destacadas actuaciones ofensivas en ambos equipos.
Los resultados fueron los siguientes:
Primera División A
Villa Mitre 1 - 5 STMBB
Goles: Agustina Rodríguez (VM) // Valeria Navarrete (2), Victoria Nervi, Ludmila Fernández y Stefania Sueyro (STMBB).
Tiro Federal 4 - 0 La Armonía
Goles: Gabriela Cabrera, Camila Odriozola, Candela Salgado y Alfonsina Royo (TF).
Libertad 0 - 5 AEC
Goles: Marianela Santana (4) y Trinidad Rivas (AEC).
Bella Vista 2 - 3 Sporting
Goles: Victoria Toloza y Mahia Romero (BV) // Sofía Mattos (2) y Alexia Villani (S).
Primera División B
Sansinena 2 - 7 Rosario PB
Goles: Daniela Abello (2) (S) // Antonella Obregón, Rubí Pedernera, Juliana Ruiz, Ayelén Zeballos, Bárbara Aguirre, Mariela Sollosky y Carolina Díaz (RPB).
Olimpo 1 - 0 Pacífico (C)
Gol: Lurdes Antonietti (O).
Liniers 5 - 0 Huracán
Goles: Paulina Acevedo (2), Lucía Julián, Aylen Márquez y Paz Marino (L).
Estrella de Oro 3 - 3 San Francisco
Goles: Constanza Franco (2) y Mariana González (EO) // Clara Iturrioz (2) y Ailén Randisi (SF).
Posiciones
Zona Campeonato: 1) AEC, Tiro Federal, STMBB y Sporting, 4 puntos; 5) Villa Mitre y Libertad, 3; 7) Bella Vista y La Armonía,0.
Zona Ascenso: 1) Rosario PB y Liniers, 6 puntos; 2) San Francisco, 4; 3) Petroquímicos y Olimpo, 3; 5) Estrella de Oro, 1; 6) Pacífico C, Huracán y Sansinena, 0.