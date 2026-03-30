Fútbol femenino: histórica goleada de Municipales en el clásico ante el multicampeón Villa Mitre

La Fecha 2 del Torneo Apertura de fútbol femenino se disputó con partidos que mostraron paridad y otros que culminaron en goleadas, tanto en la Primera A como en la B.

En la máxima categoría, STMBB (Sindicato de Trabajadores Municipales) mostró todo su poder ofensivo al imponerse por 5 a 1 frente a Villa Mitre, con una eficacia demoledora que sorprendió al multicampeón Villa Mitre.

En la misma línea, AEC (Asociación Emplados de Comercio) no dejó dudas y goleó 5 a 0 a Libertad, con una actuación estelar de Marianela Santana, autora de cuatro tantos.

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Tiro Federal también se sumó a los triunfos amplios tras vencer 4 a 0 a La Armonía, en un partido que dominó de principio a fin.

En contraste, el duelo más parejo de la jornada lo protagonizaron Bella Vista y Sporting, donde este último se quedó con un ajustada victoria por 3 a 2 gracias, en gran parte, al doblete de la goleadora Sofía Mattos.

En la Primera B, Rosario Puerto Belgrano protagonizó el resultado más abultado al superar 7 a 2 a Sansinena en un encuentro cargado de goles.

Liniers, por su parte, también mostró superioridad con un contundente 5 a 0 frente a Huracán.

Por otra parte, Olimpo logró un trabajado triunfo por la mínima ante Pacífico (C), en un partido cerrado que se definió por detalles.

Finalmente, Estrella de Oro y San Francisco ofrecieron uno de los encuentros más entretenidos de la fecha al empatar 3 a 3, con destacadas actuaciones ofensivas en ambos equipos.

Los resultados fueron los siguientes:

Primera División A

Villa Mitre 1 - 5 STMBB

Goles: Agustina Rodríguez (VM) // Valeria Navarrete (2), Victoria Nervi, Ludmila Fernández y Stefania Sueyro (STMBB).

Tiro Federal 4 - 0 La Armonía

Goles: Gabriela Cabrera, Camila Odriozola, Candela Salgado y Alfonsina Royo (TF).

Libertad 0 - 5 AEC

Goles: Marianela Santana (4) y Trinidad Rivas (AEC).

Bella Vista 2 - 3 Sporting

Goles: Victoria Toloza y Mahia Romero (BV) // Sofía Mattos (2) y Alexia Villani (S).

Primera División B

Sansinena 2 - 7 Rosario PB

Goles: Daniela Abello (2) (S) // Antonella Obregón, Rubí Pedernera, Juliana Ruiz, Ayelén Zeballos, Bárbara Aguirre, Mariela Sollosky y Carolina Díaz (RPB).

Olimpo 1 - 0 Pacífico (C)

Gol: Lurdes Antonietti (O).

Liniers 5 - 0 Huracán

Goles: Paulina Acevedo (2), Lucía Julián, Aylen Márquez y Paz Marino (L).

Estrella de Oro 3 - 3 San Francisco

Goles: Constanza Franco (2) y Mariana González (EO) // Clara Iturrioz (2) y Ailén Randisi (SF).

Posiciones

Zona Campeonato: 1) AEC, Tiro Federal, STMBB y Sporting, 4 puntos; 5) Villa Mitre y Libertad, 3; 7) Bella Vista y La Armonía,0.

Zona Ascenso: 1) Rosario PB y Liniers, 6 puntos; 2) San Francisco, 4; 3) Petroquímicos y Olimpo, 3; 5) Estrella de Oro, 1; 6) Pacífico C, Huracán y Sansinena, 0.