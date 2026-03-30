Centeno: "La camiseta de Comercial es muy pesada y hay que saber defenderla"

Justo contra uno de sus ex equipos, Francisco Centeno se sacó la mufa. El 9 anotó por primera vez con la camiseta de Comercial y su gol representó el éxito 1 a 0 ante Olimpo.

El centrodelantero riocoloradense estuvo en El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15, y dejó sus sensaciones.

"La camiseta de Comercial es muy pesada y hay que saber defenderla. Igualmente, este es un grupo bárbaro, joven, en el que todos tiran para adelante y todo se hace más fácil", dijo "Pancho".

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"Después del partido me escribieron algunos y me insultaron un poquito, ja, ja. Pero son cosas del fútbol. Fue lo que me salió en ese momento; fue un desahogo que me llevó a gritarlo, pero no más que eso", amplió el ex Estudiantes de Buenos Aires, Libertad y Tiro Federal.

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