Liga de Villarino: !El campeón Social Ascasubi ganó 17 a 0!

El campeón defensor Social Ascasubi apareció en toda su dimensión y goleó 17 a 0 a Barrio Africa de Médanos como local, en el marco de la 3ª fecha del Torneo Apertura "Copa Axion Puerta Patagonia" de la Asociación de Fútbol de Villarino.

El elenco albiceleste no le tuvo piedad al elenco rojinegro, que nunca apeló al juego brusco y que terminó con los 11 en cancha. Para aplaudir.

Por su parte, Fútbol y Tenis de Mayor Buratovich venció como visitante a 12 de Octubre de Médanos 3 a 1 y en el único puntero.

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A su vez, Caza y Pesca de Médanos goleó en casa a Juventud Agraria de Algarrobo 4 a 0 y lo bajó de la cima.

El conjunto de Emiliano Basso es uno de los dos invictos de la competencia.

Otro que logró un gran triunfo fue Ferroviario de Argerich, que superó a domicilio a Juventud Unida de Algarrobo por 3 a 2.

Y San Adolfo logró la primera victoria del año tras doblegar en la Aldea a Cobolvi por 3 a 0.

Los marcadores y goleadores:

La tabla

Lo que viene (4ª fecha)