Un edificio clave que espera obras desde la inundación

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Mediante la aprobación unánime del proyecto presentado por la edil Fabiana Ungaro (Juntos por el cambio), el Concejo Deliberante (HCD) intimó a la Delegación del Registro de las Personas de calle Las Heras 138 a la inmediata readecuación de sus instalaciones, las cuales resultaron afectadas por la inundación del 7 de marzo de 2025.

Si bien el cuerpo legislativo reconoce que se trató de un evento climático extraordinario, a un año del acontecimiento las afectaciones del inmueble no han sido reparadas, lo cual genera serias dificultades para prestar un servicio considerado esencial para la comunidad.

Aunque luego de la inundación el lugar fue adecuado para permitir su funcionamiento, reabriendo sus puertas pocos días después, lo hizo mudando sus oficinas de atención a la planta alta del edificio, un lugar de difícil acceso para muchas personas.

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“El Registro constituye un organismo esencial del Estado Provincial, encargado de garantizar derechos vinculados a la identidad, tales como la inscripción de nacimientos, emisión de documentos y otros trámites indispensables. Por eso su operatividad debe darse en condiciones adecuadas y accesibles, sin distinción alguna, asegurando la igualdad de oportunidades”, señala el escrito mencionado.

Los daños que sufrió el inmueble llevaron a modificar “de manera provisoria” sus instalaciones, situación que, lejos de resolverse, se ha prolongado en el tiempo.

Una de las observaciones que se hace al organismo es que la atención al público se realiza en un primer piso, al cual se accede mediante escaleras, careciendo de ascensores, rampas u otros dispositivos que permitan un ingreso seguro y autónomo de personas con movilidad reducida, discapacidad o adultos mayores.

“Esa imposibilidad genera incomodidades y constituye una barrera al ejercicio de derechos civiles, obligando a muchas personas a postergar, delegar o desistir de la realización de trámites, lo que impacta negativamente en su vida cotidiana, su seguridad jurídica y su inclusión social”.

A un año de la inundación, el HCD considera entonces “razonable y necesario” que la provincia adopte las medidas concretas para la reparación, adecuación y puesta en valor del edificio, garantizando condiciones seguras y accesibles.

La demora no solo afecta a los ciudadanos que concurren a realizar trámites, sino también al personal que se desempeña en el lugar, el cual debe trabajar en un entorno inadecuado que perjudica la calidad del servicio, la seguridad laboral y el normal desenvolvimiento administrativo.

De allí entonces que el HCD considera “imprescindible” realizar una evaluación del inmueble, asignar los recursos necesarios y ejecutar las obras que permitan rehabilitar la planta baja.

El pedido fue dirigido a la Dirección Provincial del Registro de las Personas para que arbitre “de manera urgente” los medios necesarios para esa reparación.

Un toque de historia

La delegación de calle Las Heras fue inaugurada en junio de 2009, siendo uno de los centros de documentación rápida puestos en marcha en toda la provincia.

La incorporación de nueva tecnología permitió tramitar el documento de identidad en menos de 30 minutos y acelerar los plazos de entrega.

Para el acto llegó Alberto Pérez, por entonces jefe de gabinete del gobernador Daniel Scioli, a quienes acompañaron el intendente municipal, Cristian Breitenstein, y el diputado provincial Iván Budassi.

“Este tipo de instalaciones también es crear ciudadanía” dijo Pérez en esa ocasión.