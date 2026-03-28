Pampas sigue de racha en el Súper Rugby Américas

Palomita y try de Juan Pedro Bernasconi para Pampas. Fotos: prensa UAR.

Pampas pisó fuerte como visitante este sábado y con un penal acertado a falta de seis minutos para el cierre, venció a Selknam de Chile por 34-31.

Fue por la fecha 6 del Súper Rugby Américas, certamen continental de equipos profesionales.

El representante bonaerense consiguió su cuarta victoria consecutiva, tres de ellas fuera de casa, nuevamente con participación bahiense ya que ingresaron en el segundo tiempo Francisco Lusarreta y Nahuel Zunini.

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Los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón tendrán una semana de descanso tras el parate del certamen por Semana Santa y volverán a jugar el viernes 10 de abril, ante Peñarol de Uruguay, a las 20.

Hoy los puntos de Pampas fueron por tries de Juan Pedro Bernasconi (7m.), Ignacio Bottazzini (29m.), Santiago Pernas (35m.), Santiago Cordero (54m.) y Agustín Fraga (65m.). Los puntos con el pie, autoría de Bautista Farissé (3 conversiones y un penal).

La fecha comenzó ayer con las victorias de Tarucas sobre Cobras Brasil por 52-22 y de Peñarol frente a Yacaré XV por 25 a 24.

El lunes jugarán Dogos XV-Capibaras, a las 20.

Ganaron Las Yaguaretés

Luego de conseguir su segundo oro, y la clasificación al SVNS World Championship Series, el seleccionado argentino femenino comenzó su participación en la tercera y última etapa del SVNS 2, en San Pablo.

El saldo de la primera jornada fue positivo, ya que consiguieron dos triunfos y una caída.

En el debut, vencieron a Kenia (19-12), continuaron con derrota ante Brasil (0-17) y cerraron el día con una sonrisa ante China (19-12).