Se viene la segunda fecha del campeonato organizado por la Agrupación Bahiense de Regularidad

La Agrupación Bahiense de Regularidad pone segunda con “La Vuelta de Coronel Dorrego”

Pocos días atrás la ABR abrió su campeonato anual con un nutrido parque de máquinas, proclamando ganadores a la dupla Valentín Alota-Nicolás Compagnucci en la categoría A y Claudio Vatta-Horacio Martínez en la categoría B.

Prácticamente sin descanso la organización ya está diagramando lo que será su segunda presentación para el día 25 de abril con un recorrido que tendrá dos tramos: Bahía–Dorrego y Dorrego–Bahía. También, habrá un parate intermedio en la estación de servicio que está ubicada frente al acceso principal al pueblo.

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Allí quiénes lo deseen podrán acercarse a presenciar una serie de autos clásicos que seguramente no pasarán desapercibidos.

Mariano Lindón, miembro de la organización, sostuvo que "para esta fecha esperamos un parque superior a los 20 autos y lo que nos da entusiasmo es que hay mucha gente queriendo aprender para poder sumarse a la actividad”.

A propósito, Lindón y su grupo de trabajo se pusieron a disposición para todo aquel que quiera aprender y comenzar a competir, partiendo de la premisa que la categoría A es para los experimentados y la B es para todos aquellos que están comenzando o toman la actividad como algo más recreativo.

Para hacerlo, deberán contactarse al 291-156491699 (Mariano), o al Instagram @abregularidad y allí podrán coordinar una capacitación inicial.

“La gente se va dando cuenta que la regularidad no es tan complicada como parece, ese mito se va derribando y nosotros estamos contribuyendo a que eso suceda para que el número de participantes crezca fecha a fecha. Ojalá podamos llegar a tener 30 autos en línea de largada a fin de año, sería reconfortante para todo el grupo de trabajo”, señaló Lindon.

En los próximos días habrá más precisiones sobre lugar y horario de largada.