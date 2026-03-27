El Banco Central compró más del 40% de la meta de dólares en lo que va del 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) consiguió, sobre el final de esta semana, superar el 40% de la compra de reservas que se pactó en la “fase 4” del programa monetario.

La entidad que conduce Santiago Bausili adquirió US$48 millones en el mercado mayorista y sumó, desde que inició el 2026, US$4.037 millones.

La meta pactada por el organismo quedó fijada en US$10.000 millones con la posibilidad de aumentar hasta los US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

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En concreto, esta semana compró US$251 millones durante los tres días. El lunes y martes no hubo operaciones financieras.

La compra con mayor volumen la realizó el miércoles (US$146 millones), mientras que este viernes fue la de menor.

Sin embargo, y a pesar de mantener 56 jornadas consecutivas con compras, las reservas internacionales finalizaron en US$43.712 millones (US$176 millones más que ayer) y no logran superar la barrera de los US$44.000 millones.

En este contexto, el BCRA decidió bajar 5 puntos los encajes bancarios a partir de abril, con el objetivo de que haya más dinero circulando y mayor capacidad prestable por parte de los bancos.

El Directorio del BCRA decidió no prorrogar la norma que había establecido un incremento transitorio de 5 puntos porcentuales de encajes en bonos. (Fuente: NA).