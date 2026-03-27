Gladiadoras K-Pop: Una experiencia para cantar y bailar en familia

El fenómeno que sorprendió a Bahía vuelve. Luego de un debut con gran convocatoria en Febrero, “Gladiadoras K-Pop: Golden Power” regresa a la ciudad con una nueva función.

El espectáculo, que forma parte de una gira internacional, propone mucho más que un recital: es una experiencia inmersiva que combina música en vivo, coreografías impactantes, efectos especiales y una puesta visual de alto nivel.

Pensado especialmente para el público joven y las familias, el show conecta con el universo del K-Pop desde una propuesta dinámica, colorida y cargada de energía, donde cada momento está diseñado para sorprender y emocionar. En su primera presentación en Bahía, el entusiasmo del público dejó en claro que este tipo de experiencias tienen un lugar cada vez más fuerte en la agenda local.

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Las entradas están disponibles a través de TicketBahía.com.