Las fotos de la semana en el Instagram de La Nueva.

La foto de la semana en La Nueva. es de Aliz Efes con el usuario @aliz.zeta en Instagram. ¡Felicidades!

Los tres usuarios destacados por compartir sus mejores fotos con la etiqueta #ConcursoLaNueva son: Nahuel @nahuelhaag_, Victoria Ruíz @victoriaruizfotografa y Vale Russín Pérez @valerussinperez.

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Participar es muy fácil, solo tenés que etiquetar tus fotos con el hashtag #ConcursoLaNueva en la descripción de la publicación. Cada semana seleccionamos una foto ganadora y destacamos a tres usuarios. Las fotos elegidas son publicadas en la edición impresa de La Nueva. del día domingo.