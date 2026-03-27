Será requisito tener el calendario completo de vacunación para el ingreso a las escuelas dependientes de la UNS

En una resolución que reafirma “el compromiso institucional de la Universidad con la promoción de la vacunación del Calendario Nacional como política pública esencial para la protección del derecho social a la salud y el bienestar de la comunidad”, el Consejo Superior de esa casa dispuso que las escuelas preuniversitarias -en el marco de la ley N.º 27.491 y la resolución 499/25 del Consejo Federal de Educación- deberán implementar procedimientos para garantizar el acceso universal al Calendario Nacional de Vacunación, que incluyan el requisito de contar con el cronograma completo de vacunación para el ingreso a la escuela.

En caso de no contar con ello, se dispuso que el estudiante deberá presentar constancia de que ha iniciado el proceso de regularización de la situación.

Además, se estableció el requerimiento periódico no mayor a un año, de constancia del estado de vacunación; así como la notificación fehaciente a las familias o personas adultas responsables ante la detección de esquemas incompletos. Asimismo, los consejeros y consejeras dispusieron que se lleven adelante instancias de orientación, acompañamiento y derivación a efectores públicos de salud, entre otros.

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Según un informe publicado en julio de 2025 por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) que puede consultarse aquí, “la comparación entre los valores registrados en 2015 (referencia prepandémica) y los de 2024 evidencia una caída generalizada en todos los grupos de edad y vacunas analizadas, con especial preocupación en los refuerzos y esquemas de la segunda infancia y adolescencia”

El mismo informe de la SAP señala que “los datos del 2024 reflejan una crisis sostenida en las coberturas de vacunación, cuyas causas son múltiples: efectos postpandemia, debilitamiento de estrategias territoriales, baja percepción del riesgo y disminución en la recomendación activa del equipo de salud”, a la vez que destaca que “urge implementar estrategias intensivas de recuperación, priorizando la búsqueda activa, la vacunación en escuelas y la formación continua de profesionales”.

Según valoró el director decano del Departamento de Ciencias de la Salud, médico Pablo Badr, “esta decisión reafirma el compromiso institucional de la Universidad con la promoción de vacunas del calendario como política pública esencial para la protección del derecho social a la salud y el bienestar de la comunidad. Es muy relevante a nivel interno de la Universidad porque faculta a las escuelas preuniversitarias y les da elementos concretos para abordar un problema que no es ajeno a quienes trabajan con niños y niñas”,

“A nivel nacional y global se evidencia una notable caída de las coberturas de vacunación, por dos fenómenos: la reticencia de las familias a vacunar y la desconfianza sobre la seguridad y sobre la eficacia de las vacunas. Hay mucha evidencia que demuestra que la consejería de personal de salud y la opinión de instituciones académicas y científicas ayuda a mejorar la confianza en las vacunas, por eso esta resolución -aparte de dar elementos a las escuelas- da un mensaje a toda la sociedad”, agregó Badr.

En los considerandos, la resolución se fundamenta en que “la UNS, como institución pública comprometida con el desarrollo social, la formación integral y la producción de conocimiento, tiene la responsabilidad de contribuir activamente a la garantía del derecho a la salud, en articulación con las políticas sanitarias nacionales, provinciales y municipales”, y en que “los datos epidemiológicos oficiales evidencian, a nivel nacional y regional, una disminución sostenida de las coberturas de vacunación, con descensos que en determinadas vacunas y grupos etarios alcanzan niveles cercanos al 50%, cuando históricamente se sostenían coberturas superiores al 90%, comprometiendo la inmunidad colectiva”.

“El estado actual de las coberturas de vacunación en Argentina evidencia que ninguna de las vacunas analizadas alcanza la meta programática del 95%. Solo 5 vacunas alcanzaron o superaron el 80% de cobertura (BCG, SRP 1, DPT1, Polio 1 y Hepatitis A), lo que refleja una importante brecha en la protección colectiva frente a enfermedades inmunoprevenibles”, reconoce el Informe de la SAP

Finalmente, en una cláusula transitoria, la resolución 119/2026 establece que “Se deberá notificar de forma fehaciente a las familias o personas adultas responsables de los estudiantes actuales de las Escuelas Preuniversitarias que incumplen el Calendario Nacional de Vacunación de la presente normativa, otorgándoles un plazo de 60 (sesenta) días corridos para que inicien el proceso de regularización de su situación”. (Fuente: UNS)