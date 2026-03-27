Con la apertura del proceso de licitación avanza la obra de reconstrucción del muelle de pesca de General Daniel Cerri, una infraestructura destruida en el temporal de marzo de 2022.

El tradicional espacio utilizado para la pesca deportiva y actividades recreativas sufrió aquella vez la destrucción completamente del tablero del muelle, dejando únicamente en pie los dolfines de hormigón armado y los pilotes de madera que originalmente transmitían las cargas estructurales al terreno.

Frente a esta situación, el Puerto de Bahía Blanca informó que impulsó un proceso de licitación para avanzar en la construcción de 82,5 metros lineales del muelle sumando un nuevo guinche eléctrico para izaje de embarcaciones menores, escaleras, bolardos, defensas, barandas, luminaria LED, con el objetivo de restituir su funcionalidad y recuperar un espacio que forma parte de la identidad social y cultural de General Daniel Cerri.

"Gracias al Puerto de Bahía Blanca por el compromiso, por esta idea y concreción de que el Puerto crece y también tiene que crecer su comunidad. Todo el programa de Bahía al Mar que busca que todos los bahienses vuelvan a mirar al mar, está en desarrollo con múltiples obras y está en particular, está pronta a hacerse realidad", señaló el intendente Federico Susibielles.

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Por su parte, Santiago Mandolesi Burgos, presidente del Consorcio de Gestión del Puerto, indicó que "reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo y mantenimiento de espacios que fortalecen el vínculo entre el puerto y la comunidad. Cuando llegué al Puerto era uno de los temas que estaba en marcha de la gestión de Federico. Pudimos terminar el primer paso y aprobar el presupuesto confirmando los fondos necesarios para la obra".

"Queremos agradecer a Federico, quien incansablemente trabajó para que esto fuera una realidad, primero como presidente del Puerto y ahora como intendente de la ciudad", agregó Carlos Michelangeli, presidente del Club de Pesca y Náutica de General Daniel Cerri.

La obra cuenta con un monto de referencia de $5.320.000.000 y tendrá un plazo de ejecución de 300 días corridos.