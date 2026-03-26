Privatización de Intercargo: el Gobierno dio detalles sobre la venta de la empresa estatal

El Gobierno Nacional avanza en la privatización de la empresa estatal Intercargo, dedicada a los servicios de rampa en los aeropuertos del país, e informó las condiciones de venta.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en sus redes cuáles serán las bases y condiciones para que este jueves 26 de marzo inicie el proceso de privatización de la empresa estatal.

El funcionario destacó esta privatización como “un paso más” en el proceso de “transformación del sector aerocomercial”.

Entre otras de las medidas que implementó el Gobierno en el sector aerocomercial, mencionó la desregulación del mercado y las iniciativas que permiten incorporar nuevos prestadores de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos del país, para “generar mayor competencia, eficiencia y mejora en la calidad de los servicios”.

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el Ministro económico detalló el proceso de privatización, el cual incluirá la transferencia integral de la compañía, la salida total del Estado de la participación societaria y la continuidad de la empresa como unidad operativa, donde se mantendrán los contratos, las licencias y el funcionamiento en los distintos aeropuertos donde presta servicio

“Con esta privatización reafirmamos que el Estado debe concentrarse en garantizar reglas de juego claras, promover la libertad económica y generar condiciones para la inversión privada”, señaló Caputo. (N/A)