Murió Noelia Castillo Ramos tras recibir la eutanasia en España

Después de 20 meses de disputa judicial, Noelia Castillo recibió la eutanasia y murió este jueves 26 de marzo. La joven parapléjica de 25 años había recibido un mes antes, por unanimidad, el aval del organismo público que vela por que se aplique correctamente la prestación de ayuda a morir en Cataluña, España.

El caso se había convertido en un proceso complejo y de alto impacto, atravesado por instancias judiciales en el propio país y Europa, así como por una fuerte división familiar. La decisión final quedó firme luego de que se rechazaran los últimos recursos presentados por su padre Gerónimo Castillo para frenar el procedimiento.

El argumento del recurso se basaba en que la ley vigente en España no exige la realización de tratamientos previos, por lo que reclamaban la implementación de protocolos obligatorios de salud mental.

La última entrevista

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Noelia había quedado con una paraplejia irreversible tras arrojarse desde un quinto piso el 4 de octubre de 2022, luego de haber sido víctima de una agresión sexual múltiple. A raíz de ese episodio, sufrió una lesión medular completa que le provocaba “fuertes dolores neuropáticos e incontinencia” .

En 2024, frente a ese cuadro, inició el pedido formal de eutanasia. Su solicitud fue aprobada por los organismos médicos correspondientes y por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña.

El recorrido judicial incluyó decisiones de tribunales españoles —como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional— y también una presentación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en marzo de 2026 desestimó una medida cautelar solicitada para suspender la eutanasia, dejando el camino despejado.

El caso también expuso una profunda división dentro de la familia. Mientras su padre mantuvo su oposición hasta el final, su madre, aunque expresó no compartir la decisión, optó por acompañarla. “Estaré con ella hasta el último momento”, manifestó en declaraciones difundidas en medios locales .

En una entrevista televisiva, la propia Noelia había explicado los motivos de su decisión: “No tengo ganas de nada, ni de salir, ni de comer, ni de hacer nada”, y agregó: “Yo simplemente quiero irme en paz”. (LN)