Bahía Blanca | Jueves, 26 de marzo

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El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 27 de marzo en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 27 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 30 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo será fresco y soleado a cálido, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Por la tarde el tiempo estará cálido y soleado, con viento leve del sector norte. El índice UV será alto y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, por su parte, será templada con cielo despejado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 20 grados.

 

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