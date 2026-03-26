El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 27 de marzo una jornada con una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 30 en Bahía Blanca.

Durante la mañana el tiempo será fresco y soleado a cálido, con viento leve del sector norte y buena visibilidad.

Por la tarde el tiempo estará cálido y soleado, con viento leve del sector norte. El índice UV será alto y la visibilidad se mantendrá buena.

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La noche, por su parte, será templada con cielo despejado, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 20 grados.