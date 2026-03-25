Se incendia un depósito de garrafas en Merlo

Se incendió un depósito de garrafas en la localidad bonaerense de Mariano Acosta, partido de Merlo, hay tres heridos y durante varias horas hubo explosiones en la zona.

El siniestro comenzó poco antes de las 7 en un local ubicado sobre la avenida Constituyentes, entre Bustillos y Colombres.

Siete dotaciones de bomberos trabajan en el lugar para controlar las llamas. Los videos registrados por los vecinos lograron dar dimensión de la gravedad de la situación.

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Las grandes columnas de humo y fuego se vieron desde varias cuadras debido a la inmensidad del incendio.

Hay equipos de emergencias trabajando en el lugar y se reportaron tres heridos, empleados del lugar, que fueron trasladados con quemaduras a Clínica Paredes. Inclusive, en uno de los videos viralizados se ven a los involucrados con quemaduras en las piernas. Uno de ellos estaría grave.

Los vecinos se autoevacuaron. Además, los bomberos recomendaron resguardarse, taparse nariz y boca para evitar inhalar el humo tóxico y mantenerse alejado de la zona.

Hay complicaciones en el tránsito a causa del trabajo en el lugar. En el caso intervienen los efectivos de la comisaría 6° de la zona.

Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, dialogó con TN y explicó que “se está tratando de controlar el incendio, pero por las explosiones se hace difícil aproximarse”.

“Está trabajando personal de emergencias en la zona desde el exterior, cuidando más que nada las partes linderas, intentando resguardar las casas”, remarcó.

El bombero aclaró que los vecinos comenzaron a autoevacuarse y después, tras la intervención de personal especializado, tomaron mayores medidas de precaución. Además, contó que hay un jardín de infantes cerca, pero que no hubo afectados allí.

“Yo estoy encerrado frente a mi local, una casa de electricidad, que está justo en frente. Corté la luz y me da miedo porque vibra todo”, dijo Francisco, un vecino de la zona, en diálogo a TN.

Tal era así que, mientras mantenía contacto telefónico, se escuchaban las detonaciones. “Vuela todo por el aire, tengo mi casa al lado, mi señora, mi hijo y mi nieto están encerrados ahí”, completó.

Ezequiel, otro vecino, contó que se evacuó y fue hasta la casa de su mamá debido a la gravedad de la situación. “Fue agarrar todo lo importante y rezar que no pase nada en el camino. Tengo un bebé chico y uno nunca sabe lo que puede pasar con una situación así o por la gente cuando se descontrola y sale rápido con el auto”, resaltó.

“Hay elementos que están cayendo en la vía pública. Al lado, cayó una garrafa sobre una casa, puede ocurrir una desgracia en cualquier momento”, lamentó.

“Para mi gusto tardaron demasiado los bomberos”, agregó Mari, otra vecina de la zona. “Hay gente que sufrió quemaduras por la situación”, agregó.

Noelia, una mujer que vive a tres cuadras del lugar, contó que debió sacar los vidrios de las ventanas a causa de las importantes vibraciones. “La gente estaba llevando a los chicos al colegio, tomándose el colectivo para ir a trabajar cuando comenzó todo”, explicó.

“Vi gente quemada”, contó Elizabeth, otra mujer. “Todos los vecinos empezaron a correr para todos lados”, agregó.

Por el momento, el incendio no fue controlado y continúa el trabajo en la zona. (TN)