Identificaron al conductor que atropelló a una mujer y sus hijos: estaba alcoholizado

El conductor que atropelló a una mujer y a sus dos hijos menores, se dio a la fuga y luego regresó al lugar fue identificado como Mauro Figueroa, de 40 años, quien además dio positivo en el test de alcoholemia con 1,71 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió anoche, alrededor de las 21:30, en Thompson al 2500, tras un llamado al 911 que alertó sobre el siniestro.

Según informaron fuentes oficiales, tras el impacto el hombre continuó circulando, pero minutos después volvió al lugar, donde fue identificado como el autor del hecho mientras conducía un Renault 18.

Al arribo del personal policial, la víctima, de 26 años, se encontraba junto a sus hijos, de 2 y 4 años, quienes también habían sido embestidos.

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La mujer fue trasladada consciente a un hospital con politraumatismos, aunque sin riesgo de vida, mientras que los menores no requirieron traslado.

El narcotest, en tanto, arrojó resultado negativo.

Interviene la UFIJ N° 01 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.