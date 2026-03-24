Atropelló a una mujer y a sus dos hijos y huyó: la policía busca al conductor

Un violento siniestro vial se registró este martes pasadas las 21 en calle Thompson al 2500, cuando un vehículo atropelló a una mujer y a sus dos hijos menores y luego se dio a la fuga.

La víctima, una joven de 22 años, fue asistida en el lugar y trasladada consciente por una ambulancia del servicio de emergencias SIEmPre. Según se informó, presentaba un traumatismo de cráneo grave y una fractura en uno de sus miembros inferiores.

En tanto, los niños, de 5 y 2 años, también fueron derivados a un centro asistencial por otra ambulancia del mismo servicio para su evaluación. Ambos presentaban traumatismos de cráneo sin pérdida de conocimiento y escoriaciones.

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Por causas que aún se investigan, el conductor involucrado escapó tras el impacto y es buscado por las autoridades.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito urbano y la guardia de Defensa Civil.