Atropelló a una mujer y a sus dos hijos y huyó: la policía busca al conductor
El hecho ocurrió en la noche del martes en calle Thompson al 2500.
Un violento siniestro vial se registró este martes pasadas las 21 en calle Thompson al 2500, cuando un vehículo atropelló a una mujer y a sus dos hijos menores y luego se dio a la fuga.
La víctima, una joven de 22 años, fue asistida en el lugar y trasladada consciente por una ambulancia del servicio de emergencias SIEmPre. Según se informó, presentaba un traumatismo de cráneo grave y una fractura en uno de sus miembros inferiores.
En tanto, los niños, de 5 y 2 años, también fueron derivados a un centro asistencial por otra ambulancia del mismo servicio para su evaluación. Ambos presentaban traumatismos de cráneo sin pérdida de conocimiento y escoriaciones.
Por causas que aún se investigan, el conductor involucrado escapó tras el impacto y es buscado por las autoridades.
En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de tránsito urbano y la guardia de Defensa Civil.