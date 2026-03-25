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Fútbol.

Liga Sureña: Pampero amplio dominador del clásico en el comienzo de la temporada

Goleó a Huracán 4 a 0 y se postula como firme candidato al título. Unión de Campos, Colonial, Bernasconi, Club Darregueira y Villa Mengelle también empezaron con el pie derecho.

Foto: gentileza Andrea Puhl.

Pampero cumplió con los pronósticos previos, goleó a Huracán 4 a 0 en el clásico y sacó chapa de candidato tras comenzar la Liga Sureña.

En el duelo Interzonal, la Estrella no le tuvo piedad al Globo. Alexis Blanco, Jonathan Córdoba, Rodrigo Seibel y Matías "Vincha" Medina anotaron los goles el ganador.

Unión de Campos, Colonial, Bernasconi, Club Darregueira y Villa Mengelle también iniciaron con éxito.

Marcadores:

--Zona A: Unión de Campos 3 (Matías Osuna, Giuliano Antilao y Silvio Suzan), Argentino de Darrgueira 1 (Miguel Roson); Social Colonial 2 (Leandro Rodríguez y Nicolás Chamorro), Independiente de Jacinto Aráuz 1 (Mijael Stautiner) y Bernasconi (Joaquín Cubas, Esteban Boccardo --2-- y Jonathan Fensel), Gimnasia de Darregueira 2 (Joaquín Salvi y Thiago Castro).

--Zona B: Rampla Jrs (Franco Greer), Deportivo Alpachiri (Franco Olmos); Club Darregueira 3 (Gastón Santillán, Facundo Zubeldia y Cristian Masón), Sportivo y Cultural 1 (Santiago González) y Villa Mengelle 2 (Ignacio Tourn --2--), Unión de Villa Iris 1 (Tobias Gatti).

 

 

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