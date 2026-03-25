Liga de Dorrego: Monte lo sacó a bailar a SUPA e Independiente ganó el clásico

Atlético Monte Hermoso empezó el reinado con todo en la Liga de Dorrego. El campeón defensor vapuleó en casa a otro de los candidatos SUPA por un lapidario 5 a 1, al tiempo que Independiente festejó en el clásico dorreguense tras superar como visitante a Ferroviario 2 a 1.

En la localidad balnearia, Monte se impuso con los goles de Franco Ortiz --2--, Benjamin Fernández --2-- y Juan Bufalini. Descontó Yago Sabanés.

Por su parte, en escenario aurinegro, Independiente ganó con los goles de Leandro Jeva y Diego Banegas, de penal. Gianfranco Crisci convirtió para el anfitrión el transitorio empate.

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OTROS RESULTADOS: San Martín de Dorrego 2 (Julian Troncoso y Nahuel Cornou), Progreso de Guisasola 0; Pelota 1 (Córdoba), Independiente CP 7 (Barrios --3-, Montenegro, Botini, Romero y Acosta); Divisorio 0, Alumni 3 (Bertelly, Grondona y Yáñez); Esperanza de Monte Hermoso 1 (Néstor Rosales), Almaceneros 2 (Valentín Barroso y Benjamín Sauer); Porteño de Saldungaray 0, Suteryh 3 (Tiziano González, Guillermo Coronel y Yonathan Escobar) y Villa Rosa 1 (Bruno Montero), Atlético Ventana 0.

(Debut con gol. Nahuel Cornou facturó en San Martin).



PRÓXIMA FECHA (2ª): Ferroviario–Divisorio; Independiente CD–San Martín, Progreso–Suteryh, Porteño–SUPA, Atlético Monte Hermoso–Pelota, Independiente CP–Esperanza, Almaceneros–Villa Rosa y Ventana–Alumni.