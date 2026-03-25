Vacunación antigripal - comenzó la segunda etapa de aplicación

Esta semana comenzó la segunda etapa de aplicación de vacunas antigripales que, además de personal de Salud y mayores de 65 años, abarca:

Niños y niñas entre 6 meses y 2 años.

Embarazadas.

Personas puérperas (entre los 10 días posteriores al parto).

Cualquier persona de riesgo.

Personal estratégico.

Personas en contacto con aves de corral.



Gratis, sin turno ni orden médica. Acercarse al Centro de Salud o vacunatorio más cercano. En https://www.bahia.gob.ar/salud/centrosvacunatorios/ se encuentra disponible su ubicación y horarios de atención.



La vacunación reduce las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas ocasionadas por la gripe en los grupos de mayor riesgo. Además, es efectiva contra las formas graves de infección con variantes del subclado K, actualmente en circulación en el Hemisferio Norte.



Tres consejos simples para prevenir la gripe:

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