Submarinistas declararon que el ARA San Juan no fue sometido a pruebas clave

El Tribunal Oral Federal de Río Gallegos reanudó este lunes las audiencias del juicio por el hundimiento del ARA San Juan, con la incorporación de testimonios propuestos por la fiscalía y las querellas. En esa instancia surgió un elemento relevante: la nave no habría completado ensayos técnicos considerados esenciales.

Uno de los aportes más significativos fue el de Fabián Walter Krawinkel, exjefe de Logística y Planificación de la fuerza submarina hasta 2019.

Durante su exposición, afirmó que no se llevaron a cabo evaluaciones fundamentales como las de velocidad máxima y profundidad límite. Según indicó, estos procedimientos resultan determinantes para verificar el rendimiento y la seguridad operativa de la embarcación.

El excapitán de navío explicó que la suspensión de esas pruebas se habría originado en la falla de un componente eléctrico, específicamente un portafusible. En ese sentido, detalló que los incendios en este tipo de unidades suelen tener origen eléctrico, debido a la alta concentración de sistemas de ese tipo en su interior.

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También declaró Víctor Manuel Pereyra, quien se desempeñó como comandante entre 2014 y 2015, período en el que el submarino atravesaba trabajos de reparación en un astillero de Mar del Plata.

El testigo subrayó que las evaluaciones de mayor exigencia solo se realizan una vez superadas todas las instancias previas, y remarcó que al asumir su cargo aún restaban numerosas pruebas en alta mar.

En relación con la prueba de velocidad máxima, explicó que se desarrolla en una zona restringida y que implica la activación de una etapa específica del sistema de propulsión. De acuerdo con su relato, el buque no había alcanzado ese punto del proceso.

Durante su intervención, Pereyra expresó además el impacto personal que le generó el hecho, al recordar que conocía a varios de los tripulantes. En cuanto a las posibles causas, planteó ante el tribunal la hipótesis de una eventual pérdida de control de la profundidad como factor previo al desenlace. (NA)