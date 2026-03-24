Francisco Cerúndolo le ganó a Ugo Humbert y avanzó a los cuartos del Masters 1000 de Miami

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry comenzaron la jornada de martes con un objetivo claro en el Masters 1000 de Miami: meterse entre los ocho mejores del torneo.

Los dos argentinos tenían programados cruces exigentes, con rivales de peso en el circuito.

Cerúndolo, hoy el mejor tenista argentino del ranking, tuvo un duelo de alto nivel ante el francés Ugo Humbert. El bonaerense llegaba de eliminar ni más ni menos que a Daniil Medvedev, uno de los principales favoritos del certamen, y aprovechó su confianza para seguir avanzando en el cuadro del certamen de la Florida.

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Es así que Cerúndolo derrotó a su rival en la Grandstand por 6-4 y 6-3 para alcanzar los cuartos de final que comenzarán este mismo miércoles.

El rival del argentino saldrá del ganador del cruce entre Alexander Zverev (3) y Quentin Halys.

Es la cuarta vez en cinco participaciones que Francisco se mete entre los ocho mejores clasificados del Masters 1000 de Miami, un dato que denota la comodidad del bonaerense tanto en la superfice como en la competencia.

Por su parte, Tomás Etcheverry fue derrotado 6-1 y 6-3 por el estadounidense Tommy Paul y se quedó afuera de la competición. El tenista local suele hacerse fuerte en este tipo de torneos y contó con el apoyo del público para lograr el pase a los cuartos de final en Miami.

Cómo quedaron los cruces de cuartos

-Martin Landaluce (España) vs. Jiri Lehecka (República Checa).

-Frances Tiafoe (Estados Unidos) vs. Jannik Sinner (Italia).

-Tommy Paul (Estados Unidos) vs. Arthur Fils (Francia).

-Francisco Cerúndolo (Argentina) vs. Alexander Zverev o Quentin Halys.