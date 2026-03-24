Cambio inesperado: Conmebol modifica la fecha del debut de River ante Blooming en Bolivia

River comenzará su camino en la Copa Sudamericana 2026 en poco más de dos semanas. En un abril que tendrá mucha actividad, el Millonario disputará los primeros tres partidos del certamen internacional.

Este martes, Conmebol hizo un ajuste en la agenda de la primera fecha y el primer partido, ante Blooming, cambia de día.

El sorteo determinó que River deba enfrentar al ya mencionado club boliviano, a Red Bull Bragantino y Carabobo en la fase de grupos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Entre abril y mayo, el Millo disputará los seis partidos correspondientes a la fase inicial, tres de los cuales serán en el Monumental y los tres serán en condición de visitante.

Originalmente, el debut del Millonario en la Sudamericana estaba programado para el jueves 9 de abril. Finalmente, Conmebol reajustó el calendario de la primera fecha y el partido entre River y Blooming se jugará el miércoles 8 a las 21.30 horas en Santa Cruz de la Sierra. Es decir, se adelanta un día en relación a lo estipulado inicialmente.

A pesar de tratarse de un rival boliviano, River tiene la ventaja que no deberá jugar en la altura.

Resulta que Santa Cruz de la Sierra, ciudad en la que está emplazado el estadio, está ubicada a 420 metros sobre el nivel del mar, una altura considerablemente menor a los más de 3.500 metros de altura.



