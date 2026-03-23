Doble fecha ovalada: amistoso preparatorio femenino y primera del campeonato Desarrollo masculino

Las jugadoras que formaron parte del encuentro de ayer en La Madriguera, la cancha de UNS. Fotos: gentileza Eliana Teófilo y prensa PARC.

Actividad en mujeres y en varones hubo ayer en el rugby local y regional, en ambos casos como primeros pasos en la temporada 2026.

Por ejemplo la cancha de Universidad Nacional del Sur en el campus Palihue fue escenario de una jornada de amistosos entre equipos femeninos que iniciarán el campeonato de la Unión de Rugby del Sur el próximo fin de semana. Justamente en la fecha 1 Palihue visitará a Sol de Mayo, en Viedma.

En el encuentro jugado ayer participaron las Verdes -campeonas locales y regionales- Universidad Nacional del Sur, Puerto Belgrano RHC, Punta Alta RC y Sol de Mayo.

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En el Apertura 2026 de la URS se jugará en modalidad ten (equipos de 10 jugadoras en cancha) y se extenderá a lo largo de 12 fechas con la participación de Palihue, UNS y Sol de Mayo.

Apertura Desarrollo

Este fin de semana comenzó el campeonato Apertura Desarrollo masculino de la URS, que cuenta con la participación de 10 clubes divididos en dos zonas de cinco y tendrá un extenso calendario.

Ayer, UNS superó a Puerto Belgrano RHC por 28 a 16 con punto bonus, para quedar como único líder en la zona 1. Dirigió el árbitro Gustavo Difranco (Sur).

Este partido se llevó a cabo en La Madriguera, donde los locales inauguraron de manera anticipada el quincho para los terceros tiempos.

Otro de los ganadores en esta zona fue Punta Alta RC, que en su escenario se impuso a Sol de Mayo por 31 a 21, partido que fue arbitrado por Alejandro Bermejo (Sur).

Fecha libre tuvo Palihue.

En la zona 2 hubo puntaje ideal en la fecha inaugural para Pringles RC, que superó con bonus a Tres Arroyos RC por 47-3. El árbitro fue Facundo Amaya (Sur).

El otro representante tresarroyense, Cazadores, se llevó una valiosa victoria en su visita a Coronel Suárez RHC: se impuso 32 a 22. Dirigió Emanuel Moya (Sur).

Hubo descanso para Ferroviario (Coronel Dorrego).

El Apertura Desarrollo se jugará a 10 fechas, con semifinales previstas para el domingo 31 de mayo y una final estipulada para el domingo 7 de junio.

La segunda fecha se jugará el próximo fin de semana con este detalle:

Zona 1: Punta Alta RC-UNS y Sol de Mayo-Palihue. Libre, Puerto Belgrano RHC.

Zona 2: Coronel Suárez RHC-Pringles RC y Cazadores-Ferroviario. Libre, Tres Arroyos RC.