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Tristeza en Colombia: murió un futbolista de 18 años tras desplomarse en pleno partido

Se trata de Santiago Castrillón, quien se desempeñaba en el equipo Sub-20.

El fútbol colombiano está de luto, luego de que se confirmara la muerte de Santiago Castrillón, de solo 18 años, quien se desempeñaba en el equipo Sub-20 de Millonarios, tras desplomarse en pleno partido.

“Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad, donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular”, comienza el comunicado de Millonarios.

Y continúa: “A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”.

“Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo", subrayaron desde la entidad colombiana.

Además, recordaron cómo Castrillón vivía el fútbol: “Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”.

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