Tristeza en Colombia: murió un futbolista de 18 años tras desplomarse en pleno partido

El fútbol colombiano está de luto, luego de que se confirmara la muerte de Santiago Castrillón, de solo 18 años, quien se desempeñaba en el equipo Sub-20 de Millonarios, tras desplomarse en pleno partido.

“Inmediatamente fue atendido por los médicos del equipo y trasladado en ambulancia a un centro hospitalario de alta complejidad al norte de la ciudad, donde fue atendido en Cuidados Intensivos por todos los especialistas del área cardiovascular”, comienza el comunicado de Millonarios.

Y continúa: “A pesar de los esfuerzos médicos, Santiago no logró recuperarse y falleció este domingo en compañía de su familia, compañeros y amigos”.

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“Hoy el fútbol se detiene. El corazón azul está roto. Hoy el dolor nos invade, nos llena de impotencia y de tristeza. Con profundo sentimiento despedimos a nuestro número 10, nuestro compañero, nuestro amigo", subrayaron desde la entidad colombiana.

Además, recordaron cómo Castrillón vivía el fútbol: “Santiago no solo jugaba al fútbol. Lo vivía, lo sentía, lo compartía con una sonrisa que hoy queda tatuada en todos nosotros”.